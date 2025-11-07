П’ятниця, 7 Листопада, 2025
Посол України в Чехії про зняття українського прапора

Денис Молотов
Посол України в Чехії Василь Зварич подякував громадянам країни за підтримку після інциденту зі зняттям українського прапора з будівлі парламенту новообраним спікером Томіо Окамурою. Про це дипломат написав 6 листопада у своєму Facebook.

☝️ «Хочу висловити щиру подяку чеському народові за непохитну солідарність з Україною — європейською державою поруч із вами, на яку підступно напала російська терористична держава. Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. росія боїться українського прапора, адже сьогодні він — не просто державний символ. Це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками кремля», — написав Зварич.

Дипломат наголосив, що лише єдність і підтримка міжнародної спільноти можуть змусити росію зупинити війну.

📢 «путін має відчути силу нашої єдності, свободи та незламності. Лише це змусить його зупинити війну і сісти за стіл переговорів, до яких Україна готова», — підкреслив посол.

Він також подякував чеським громадянам за реакцію на дії нового спікера парламенту:

📢 «Від імені всіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з’явилося ще більше українських прапорів!» — підсумував Зварич.

Як відомо, у четвер проросійський політик Томіо Окамура очолив Палату депутатів Чехії (нижню палату парламенту). У свій перший день на посаді він зняв із будівлі український прапор, який висів там із 2022 року. У відповідь політичні партії ODS, STAN і Piráti вивісили синьо-жовті прапори зі своїх вікон на знак підтримки України.

👉 Також нагадаємо, що Молдовський уряд на засіданні ухвалив рішення закрити Центр російської культури в Кишиневі, відомий як «русский дом». А також денонсувати двосторонню угоду з російською федерацією про створення та діяльність культурних центрів.

