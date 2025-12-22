Пошкоджений атакою БпЛА танкер рф у Ростові майже пішов під воду

Нафтовий танкер росії «Валерій Горчаков», який зазнав атаки безпілотників у ніч на 18 грудня в порту Ростова-на-Дону, поступово йде під воду. Свіжі фото, що з’явилися у відкритому доступі. Вони свідчать про те, що кормова частина судна майже повністю затонула й досягла рівня надбудови. Про це у неділю, 21 грудня, повідомляє УНН.

Як відомо, танкер перебував поблизу причалу Новошахтинського заводу нафтопродуктів, коли був уражений, імовірно, безпілотниками з реактивним озброєнням.

За даними російських джерел і моніторингових каналів, вибухи призвели до серйозних пошкоджень судна. Зокрема, було зруйновано ходову рубку, пошкоджено корпус, а в машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни, що спричинило масштабну пожежу.

☝️ Танкер «Валерій Горчаков», збудований ще у 1969 році, належить до так званого «тіньового флоту» росії та перебуває під міжнародними санкціями.

Станом на тепер активні рятувальні роботи на судні не проводяться. Танкер лише обгородили захисними бонами, щоб мінімізувати ризик розливу нафтопродуктів у акваторії порту.

Місцева влада підтвердила факт ураження танкера, однак тривалий час не розкривала його назву та реальний масштаб пошкоджень.

Нагадаємо, вночі 18 грудня вибухи пролунали в Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області рф. Частина Батайська залишилася без електропостачання. Згодом мер Ростова Олександр Скрябін підтвердив, що внаслідок атаки дронів на танкері спалахнула пожежа.

Раніше повідомлялося, що уражений у Ростові нафтовий танкер «тіньового флоту» росії почав тонути поблизу морського термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

👉 Також на російському військовому аеродромі поблизу Липецька в ніч з 20 на 21 грудня спалахнули два бойові винищувачі Су-30 та Су-27.