Понеділок, 22 Грудня, 2025
Пошкоджений атакою БпЛА танкер рф у Ростові майже пішов під воду

Денис Молотов
Пошкоджений атакою БпЛА танкер рф у Ростові майже пішов під воду
Фото з відкритих джерел

Нафтовий танкер росії «Валерій Горчаков», який зазнав атаки безпілотників у ніч на 18 грудня в порту Ростова-на-Дону, поступово йде під воду. Свіжі фото, що з’явилися у відкритому доступі. Вони свідчать про те, що кормова частина судна майже повністю затонула й досягла рівня надбудови. Про це у неділю, 21 грудня, повідомляє УНН.

Як відомо, танкер перебував поблизу причалу Новошахтинського заводу нафтопродуктів, коли був уражений, імовірно, безпілотниками з реактивним озброєнням.

За даними російських джерел і моніторингових каналів, вибухи призвели до серйозних пошкоджень судна. Зокрема, було зруйновано ходову рубку, пошкоджено корпус, а в машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни, що спричинило масштабну пожежу.

☝️ Танкер «Валерій Горчаков», збудований ще у 1969 році, належить до так званого «тіньового флоту» росії та перебуває під міжнародними санкціями.

Пошкоджений атакою БпЛА танкер рф у Ростові майже пішов під воду
Фото з відкритих джерел

Станом на тепер активні рятувальні роботи на судні не проводяться. Танкер лише обгородили захисними бонами, щоб мінімізувати ризик розливу нафтопродуктів у акваторії порту.

Місцева влада підтвердила факт ураження танкера, однак тривалий час не розкривала його назву та реальний масштаб пошкоджень.

Нагадаємо, вночі 18 грудня вибухи пролунали в Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області рф. Частина Батайська залишилася без електропостачання. Згодом мер Ростова Олександр Скрябін підтвердив, що внаслідок атаки дронів на танкері спалахнула пожежа.

Раніше повідомлялося, що уражений у Ростові нафтовий танкер «тіньового флоту» росії почав тонути поблизу морського термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

👉 Також на російському військовому аеродромі поблизу Липецька в ніч з 20 на 21 грудня спалахнули два бойові винищувачі Су-30 та Су-27.

