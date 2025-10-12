Пошкоджено енергетичні та газотранспортні системи — Міненерго

У ніч на неділю, 12 жовтня, російські війська здійснили чергову масовану атаку по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Про це повідомило Міністерство енергетики.

📢 «Цієї ночі ворог знову атакував об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об’єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини», – йдеться в офіційному повідомленні Міненерго.

Наразі рятувальники ДСНС України спільно з енергетиками працюють над відновленням електропостачання. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілів, намагаючись стабілізувати енергосистему країни якнайшвидше.

☝️ Раніше стало відомо, що Донецька область залишилася без електрики після інтенсивних обстрілів російських військ. Остаточні масштаби руйнувань і терміни відновлення енергопостачання ще уточнюються.

Водночас уночі атакам піддалися й інші регіони. У місті Білгород-Дністровський на Одещині через атаку ударних безпілотників було порушено електро- та водопостачання. На місцях працюють аварійні служби, щоб відновити подачу ресурсів мешканцям.

📌 За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська цієї ночі запустили по території України 118 дронів різних типів та одну керовану авіаракету Х-31.

Переважну більшість повітряних цілей вдалося збити або подавити підрозділам протиповітряної оборони (ППО) й радіоелектронної боротьби (РЕБ). Проте зафіксовано влучання ракети та 15 ударних безпілотників у десяти населених пунктах.

Українська енергосистема продовжує зазнавати руйнівних ударів, але всі служби працюють у цілодобовому режимі, щоб зменшити наслідки атак і забезпечити стабільне постачання світла та тепла споживачам.