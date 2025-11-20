Четвер, 20 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Посадовицю «уряду лнр» судитимуть за колабораційну діяльність

Денис Молотов
Денис Молотов
Посадовицю «уряду лнр» судитимуть за колабораційну діяльність

Слідчі СБУ скерували до суду обвинувальні матеріали щодо колаборантки з Луганщини, яку звинувачують у тому, що вона сприяє окупаційній владі, обіймаючи керівну посаду в т.зв. «уряді лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про колишню начальницю одного з відділів Луганської облдержадміністрації, яка ще у 2014 році зрадила Україну й продовжила працювати в окупаційних структурах. Протягом певного часу вона виконувала обов’язки «міністра природних ресурсів та екології лнр», а нині обіймає посаду «заступника міністра».

Фігурантка активно долучається до кремлівської пропаганди. В інтерв’ю російським медіа вона звинувачує Україну в екологічних проблемах на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Посадовицю «уряду лнр» судитимуть за колабораційну діяльність ☝️ Водночас вона замовчує про руйнівні наслідки, які російська агресія завдала довкіллю регіону: масове знищення лісів і заповідних зон, забруднення природних територій токсичними речовинами, мінування великих площ та інші небезпечні фактори.

Попри критичний стан екології, маріонеткове «міністерство», яке вона представляє, жодним чином не впливає на ситуацію і не вживає реальних заходів для її покращення.

Окупаційній посадовиці інкримінують злочин, передбачений ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

У 2025 році слідчі СБУ вже повідомили про підозру 11 колаборантам, які займають у «уряді лнр» посади «міністрів» та «заступників». Значну частину обвинувальних матеріалів уже передано до суду, а самих зрадників оголошено в розшук.

Розслідування у цьому провадженні здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала діяльність групи колаборантів, які впроваджують в окупованих районах Луганської області політику, спрямовану на мілітаризацію дітей на Луганщині.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кабмін оголосив масштабну перевірку діяльності державних компаній

ВЛАДА
02:50:18

ВАКС відправив під арешт Олексія Чернишова

ВАЖЛИВО

Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США

КРИМІНАЛ

Атака на Київ: росіяни випустили Кинджали, Калібри та Шахеди

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА долучилась до засідання Координаційної комісії органів виконавчої влади

ЛУГАНЩИНА

Рада ухвалила рішення про звільнення Гринчук з посади міністра енергетики

ВАЖЛИВО

ЗСУ залишили Нововасилівське на Запоріжжі

ВАЖЛИВО

Уряд створив Національну раду з гарантій прав дитини

ВЛАДА

Познань: історичний путівник та секрети міста-колиски Польщі

СУСПІЛЬСТВО

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

ПОДІЇ

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: за попередніми даними, в багатоповерхівку влучила ракета Х-101 – Ігнат

ПОДІЇ

Окупанти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації на Луганщині

ПОДІЇ

Фейк: МОЗ України запровадив «обов’язкове загартовування для дітей віком до 6 років» через відключення опалення

СТОПФЕЙК

Рада оборони Луганської області ухвалила лише один військовий запит із десяти поданих

ЛУГАНЩИНА

Північна Корея скоротила постачання снарядів до росії та почала виробництво FPV-дронів – ГУР

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ