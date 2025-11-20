Посадовицю «уряду лнр» судитимуть за колабораційну діяльність

Слідчі СБУ скерували до суду обвинувальні матеріали щодо колаборантки з Луганщини, яку звинувачують у тому, що вона сприяє окупаційній владі, обіймаючи керівну посаду в т.зв. «уряді лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про колишню начальницю одного з відділів Луганської облдержадміністрації, яка ще у 2014 році зрадила Україну й продовжила працювати в окупаційних структурах. Протягом певного часу вона виконувала обов’язки «міністра природних ресурсів та екології лнр», а нині обіймає посаду «заступника міністра».

Фігурантка активно долучається до кремлівської пропаганди. В інтерв’ю російським медіа вона звинувачує Україну в екологічних проблемах на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

☝️ Водночас вона замовчує про руйнівні наслідки, які російська агресія завдала довкіллю регіону: масове знищення лісів і заповідних зон, забруднення природних територій токсичними речовинами, мінування великих площ та інші небезпечні фактори.

Попри критичний стан екології, маріонеткове «міністерство», яке вона представляє, жодним чином не впливає на ситуацію і не вживає реальних заходів для її покращення.

Окупаційній посадовиці інкримінують злочин, передбачений ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

У 2025 році слідчі СБУ вже повідомили про підозру 11 колаборантам, які займають у «уряді лнр» посади «міністрів» та «заступників». Значну частину обвинувальних матеріалів уже передано до суду, а самих зрадників оголошено в розшук.

Розслідування у цьому провадженні здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала діяльність групи колаборантів, які впроваджують в окупованих районах Луганської області політику, спрямовану на мілітаризацію дітей на Луганщині.