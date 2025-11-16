Колаборанти впроваджують мілітаризацію дітей на Луганщині

Служба безпеки України задокументувала діяльність групи колаборантів, які впроваджують в окупованих районах Луганської області політику, спрямовану на мілітаризацію дітей на Луганщині, та забезпечують їх підготовку для подальшого використання у військових структурах держави-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, для цього окупаційна адміністрація створює спеціалізовані навчальні заклади та залучає представників російських воєнізованих формувань.

📍 Одним із ключових елементів цієї системи стали так звані «казачі кадетські корпуси», відкриті під кураторством путінської партії «єдіная россія». На їхній базі дітей і підлітків навчають за програмами, розробленими для «російського казацтва».

☝️ Слідство встановило, що у 2022 році створений у Луганську «республіканський козачий кадетський корпус імені маршала авіації Олександра Єфімова» очолив колишній вчитель фізкультури місцевого військового ліцею. Для організації процесу він залучив «інструкторів» із числа колишніх бойовиків. У цьому закладі підлітків навчають керуванню БпЛА, військово-прикладним дисциплінам і регулярно проводять пропагандистські лекції, відомі як «розмови про важливе».

Крім того, у «навчальному закладі» систематично проводять «виховні заходи» за участю представників «союза добровольцев Донбасса», «казачої бригади “Терек”» та інших російських структур, що беруть участь у бойових діях проти України.

📍 Після окупації Старобільська загарбники відкрили там ще один подібний об’єкт — «казачий кадетський корпус імені В.Ф. Маргелова». Його керівником став колишній очільник центру підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу. Виховний процес забезпечують професійні «казаки» та воєнні злочинці, які продовжують брати участь у т.зв. «сво».

Діяльність мілітарної злочинної організації рашистів “Юнармія”

📌 Також СБУ задокументувала примусове залучення дітей до російської міліарної організації «Юнармія», випускники якої вже беруть участь у війні проти України. З 2022 року посаду «начальниці штабу» регіонального відділення «Юнармії» обіймає колишня заступниця директора музею «Молодої гвардії». Під її керівництвом структура активно розширила свою діяльність, створивши підрозділи в усіх окупованих містах Луганщини та кілька центрів підготовки «армійців».

☝️ Інструктори з рф проводять для дітей заняття з тактики ведення бою, вогневої підготовки, використовують різні моделі БпЛА та стрілецької зброї. Також неповнолітніх примушують брати участь у масових заходах на підтримку агресії рф, організованих за участю ватажків «лнр», представників командування 3-ї загальновійськової армії пво зс рф та підрозділу «ахмат».

📌 До складу «головного штабу» «Юнармії» входить російська військовослужбовиця, яка виконує активну пропагандистську діяльність і займається залученням нових учасників.

❗ Дії фігурантів порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію, які прямо забороняють використання дітей у діяльності, пов’язаній зі збройними конфліктами. Таким чином, мілітаризація дітей на Луганщині має ознаки міжнародних злочинів.

📌 СБУ кваліфікувала дії зловмисників за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 6 ст. 111-1 — колабораційна діяльність;

ч. 1 ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни.

📍 Керівник луганського «казачого корпусу» вже отримав заочний вирок: його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораційну діяльність. Тепер йому додатково інкримінують воєнні злочини.

Фігурантів оголошено в розшук, а обвинувальні матеріали скеровано до суду. Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

