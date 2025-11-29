Субота, 29 Листопада, 2025
Знеструмлено Фастів: наслідки нічного удару рф по Київській області

Денис Молотов
Внаслідок чергової російської атаки по Київській області було знеструмлено Фастів, про що 29 листопада повідомив начальник ОДА Микола Калашник. За його словами, наслідки удару зафіксовано відразу у п’яти районах регіону.

У Броварському районі суттєво постраждали житлові будинки — пошкоджено шість багатоповерхівок.

📢 В одній із них «зруйновані перекриття між 8 та 9 поверхом». З будівлі довелося евакуювати 52 мешканців, серед них троє дітей. Також зафіксовані руйнування приватних будинків, понад 20 гаражних боксів, автомобілів та будівлі торговельного центру.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки і виробниче підприємство. Аналогічні наслідки спостерігаються у Вишгородському та Бучанському районах, де російська атака також зачепила приватний сектор.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про перебої зі світлом у деяких районах міста. За його словами, «західна частина столиці наразі без електроенергії».

Понад 600 тисяч споживачів у Києві та області відключені від електроенергії

👉 Нагадаємо, напередодні через пошкодження енергооб’єкта після російського обстрілу без електропостачання залишився Славутич Київської області.

Раніше також повідомлялося, що на Сумщині російський дрон атакував енергетичний об’єкт. Унаслідок цього було поранено співробітника Сумиобленерго.

⚠️ Після масштабної російської атаки українська столиця та прилеглі райони зазнали серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. За інформацією Міністерства енергетики України, оприлюдненою 29 листопада, у Києві залишаються знеструмленими близько 500 тисяч споживачів, а в Київській області — приблизно 100 тисяч.

