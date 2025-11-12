Середа, 12 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Понад 14 мільйонів гривень виділено на допомогу жителям Лисичанської громади

Денис Молотов
Денис Молотов
Понад 14 мільйонів гривень виділено на допомогу жителям Лисичанської громади

Цього року 14,8 мільйона гривень було спрямовано на соціальну підтримку мешканців Лисичанської громади. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 12 листопада.

Фінансування надано через низку місцевих програм соціального спрямування, які діють навіть в умовах війни. Згідно з Програмою соціального захисту населення на 2022–2026 роки, грошову допомогу отримали 759 громадян на загальну суму 4,208 млн грн.

📌 Зокрема, 578 громадянам виплачено 2,997 млн грн на лікування та хірургічні втручання. Ще 180 родинам із дітьми (у тому числі сиротами – дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з інвалідністю та багатодітним сім’ям) спрямовано 1,191 млн грн.
Крім того, цивільній особі, звільненій із російського полону, виплачено 20 тис. грн.

У громаді також діє Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей і родин загиблих воїнів на 2023–2026 роки. Від початку року відповідну грошову допомогу отримали 647 людей на суму 7,239 млн грн.

Щорічна допомога до Дня знань була надана 209 сім’ям військових, у яких виховується 258 дітей (645 тис. грн). До Дня Святого Миколая та новорічних свят 14 сімей отримали 19 тис. грн.

Також 210 тис. грн перераховано членам сімей загиблих воїнів, а 69 тис. грн — на поховання полеглих Захисників України.

Щоквартальну допомогу на утримання дітей загиблих оборонців (26 дітей) отримали 22 людини — загалом 204 тис. грн. Непрацездатним батькам (31 людині) полеглих Захисників і Захисниць виплачено 213 тис. грн.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 сім’ї військових, у яких народилися діти, одержали 240 тис. грн допомоги.

Родині одного із загиблих надано кошти на придбання твердого палива (дров).

У межах Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2022–2026 роки 129 хлопців та дівчат із громади побували на Закарпатті. На ці потреби з місцевого бюджету виділено 2,417 млн грн.

За рахунок державного бюджету 76 дітей із Лисичанська оздоровилися в таборах МДЦ «Артек», ще 20 дітей — у санаторіях МОЗ. Троє дітей Захисників за підтримки міжнародних партнерів відпочили за кордоном.

Відповідно до Цільової програми підтримки дітей, які виховуються у сімейних формах, у жовтні шість дитячих будинків сімейного типу та одна прийомна сім’я отримали 950 тис. грн.

З початку року гуманітарний штаб громади видав допомогу 23 915 внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з Луганської області.

✅ У стаціонарних пунктах розміщення переселенці мають змогу отримати адміністративні, юридичні, психологічні, медичні та освітні послуги

☝️ Із березня 2024 року у ЦНАПі Лисичанська працює сервіс «Я – Ветеран», який спрощує доступ до послуг військових і їхніх родин.

Лисичанська громада також опікується місцями компактного проживання ВПО в Києві, розміщеними у гуртожитках Європейського університету та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Там нині мешкають 1 045 переселенців, серед яких 120 дітей, 423 пенсіонери, 78 осіб з інвалідністю та 14 родин військових.

Крім того, 105 внутрішньо переміщених осіб проживають у місці тимчасового перебування в селі Войнівка Кіровоградської області, де відкрито Малий груповий будинок «Світанок».

У столиці громада створила Центр життєстійкості — соціальний простір, який об’єднує людей, підтримує їхнє психічне здоров’я та сприяє соціальній згуртованості.

👉 Також нагадаємо, що літніх переселенців з Луганської області забезпечать смартфонами у межах соціального проєкту.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна стає світовим лідером у виробництві дронів – ЗМІ

ТЕХНОЛОГІЇ

російські війська просуваються на Покровському напрямку повільно, зазнаючи великих втрат: в ISW назвали причину

ПОДІЇ

Опалювальний сезон в Україні: більшість будинків уже з теплом

ВЛАДА

Зеленський заявив, що не боїться Дональда Трампа

ВЛАДА

В лісі знайшли київського поліцейського з вкраденою купою грошей

ВАЖЛИВО

Тимур Міндіч виїхав з України законно – ДПСУ

ВАЖЛИВО

Ветерани можуть отримати компенсацію за товари, придбані для ведення свого бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому»

ВАЖЛИВО

Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

ВІЙНА

На фронті 276 боїв, на Покровському напрямку – 100 з них: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Курси англійської мови для підлітків: як знайти найкращу програму навчання

СУСПІЛЬСТВО

Атака на енергосистему: графіки відключення електроенергії діють у більшості регіонів

ВАЖЛИВО

Німеччина повинна бути «готовою до війни» через дії росії – Пісторіус

ВАЖЛИВО

НАБУ повідомили подробиці масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі»

ВАЖЛИВО

У Мексиці чоловік домагався Президента

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"