П’ятниця, 19 Вересня, 2025
Польща не поспішає відкривати кордон з Білоруссю

Денис Молотов
Білорусько-російські військові маневри «Захід-2025» завершилися ще 16 вересня, проте прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю і досі залишаються закритими. Про це передає у четвер, 18 вересня, інформаційна агенція Reuters.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський пояснив, що рішення про відновлення руху залежатиме від безпекової ситуації. Він також зауважив, що минулої ночі спостерігалась підвищена активність дронів поблизу кордону з Білоруссю.

📢 «Минулої ночі прикордонна служба спостерігала посилення активності білоруських та російських дронів, які намагалися перетнути польський повітряний простір. Очевидно, що ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається дуже, дуже напруженою», – заявив він, утримавшись від подальших деталей.

Як відомо, Польща закрила всі наземні переходи з Білоруссю ще в ніч на 11 вересня. Тоді Варшава пояснила це необхідністю гарантувати безпеку під час масштабних навчань сусідніх країн. У відповідь москва пригрозила Польщі «наслідками».

Попри завершення навчань, контроль над ситуацією зберігається. Варшава продовжує відстежувати активність дронів та пересування військових у прикордонних районах, перш ніж ухвалити рішення про можливе відкриття переходів.

☝️ Також нагадаємо, що Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Ради нацбезпеки у Варшаві

