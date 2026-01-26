Понеділок, 26 Січня, 2026
Польща поскаржилась до Ради ЄС на агроімпорт з України

Денис Молотов
Польща поскаржилась до Ради ЄС на агроімпорт з України
Фото: у Польщі з вагонів висипали 160 тонн українського зерна / 2024 рік.

Рада Європейського Союзу з питань сільського господарства у понеділок, 26 січня, розгляне угоду про вільну торгівлю з Україною на вимогу Польщі, Угорщини, Словаччини та Австрії. Про це повідомляє Європейська правда з Брюсселя з посиланням на лист, поданий Польщею до Ради ЄС 22 січня 2026 року, а також на порядок денний засідання.

Чотири країни заявляють про необхідність захисту європейських фермерів від “негативного впливу” імпорту української аграрної продукції. Очікується, що питання буде розглянуте після 16:00 за київським часом під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства.

☝️ Держави-ініціатори наполягають на впровадженні суворіших захисних інструментів, які, на їхню думку, мають забезпечити стабільність аграрного сектору в країнах Євросоюзу.

Основні претензії та вимоги до України

📌 Недостатність захисних механізмів.
>У листі зазначається, що чинні положення угоди з Україною, засновані на статті 29 Угоди про асоціацію, не повною мірою відповідають потребам аграрного сектору ЄС. Наявні захисні заходи, за оцінкою підписантів, поширюються лише на нові торговельні преференції та не охоплюють більшість сільськогосподарських товарів, для яких пільги були встановлені раніше.

📌 Уніфікація стандартів.
Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія вимагають, щоб до української продукції застосовувалися ті самі стандарти, що і до виробників у ЄС. Йдеться не лише про безпеку харчових продуктів, а й про норми добробуту тварин, використання пестицидів і антибіотиків, а також кліматичні вимоги. До запровадження таких правил країни закликають утриматися від подальшої лібералізації тарифів.

📌 Чутливі сектори.
>Окремо висловлюється занепокоєння впливом угоди про вільну торгівлю з Україною на виробництво цукру, м’яса, зернових, молочної продукції, овочів і фруктів, які вважаються найбільш уразливими для європейських аграріїв.

📌 Компенсаційний фонд.
>Польща та країни-партнери наполягають на створенні спеціального компенсаційного фонду для покриття втрат європейських фермерів, що виникають унаслідок дії угод про вільну торгівлю з великими експортерами сільськогосподарської продукції, до яких вони зараховують і Україну.

☝️ Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року стало відомо, що Польща не планує скасовувати безстрокову заборону на імпорт окремих українських товарів, запроваджену ще у 2023 році, попри набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною.

👉 Також стало відомо, що за три роки перебування в Польщі українські біженці сприяли приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на понад 320 мільярдів злотих (близько 85 мільярдів доларів США за поточним курсом НБУ), тоді як прямі витрати Польщі на допомогу Україні становили лише 2,3 мільярда доларів.

