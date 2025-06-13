П’ятниця, 13 Червня, 2025
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Польща заробила на біженцях з України значно більше, ніж витратила – ООН

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща заробила на біженцях з України значно більше, ніж витратила - ООН

За три роки перебування в Польщі українські біженці сприяли приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на понад 320 мільярдів злотих (близько 85 мільярдів доларів США за поточним курсом НБУ), тоді як прямі витрати Польщі на допомогу Україні становили лише 2,3 мільярда доларів. Про це йдеться у звіті міжнародної аудиторської компанії Deloitte, який оприлюднила Організація Об’єднаних Націй (ООН) у четвер, 12 червня. У ньому зазначено відомості про глобальний вплив українських біженців на економіку Польщі.

Згідно з аналізом, з моменту початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році економіка Польщі зростала щороку. У перший рік ВВП країни піднявся на 1,5%, у 2023-му — на 2,2%, а у 2024 році — вже на 2,7%. Основним рушієм такого зростання експерти вважають саме присутність українських біженців, які активно долучилися до ринку праці, сплачують податки, соціальні внески та витрачають у країні кошти, привезені із собою.

📊 За даними Deloitte, у період із 22 лютого 2022 року до 10 червня 2025-го Польща витратила:
      • 9,2 млрд злотих (тобто приблизно 2,3 млрд доларів) — на гуманітарну та військову допомогу Україні;
      • ще 31,1 млрд злотих — на програми підтримки біженців.

Загальні витрати за три роки склали 40,3 мільярда злотих (приблизно 10 мільярдів доларів), у той час, як економічний ефект від присутності українців оцінюється в 328,6 млрд злотих (≈85 млрд доларів). Таким чином, прибуток Польщі перевищив витрати у 8,5 раза.

У звіті також зазначено, що лише у 2024 році позитивний вплив на економіку сягнув 25 мільярдів доларів, чого вже було достатньо, щоб повністю компенсувати всі видатки за попередні роки.

📈 Окремо аналітики відзначили позитивну динаміку у державному бюджеті Польщі:
      • у 2022 році — зростання на 2% (+25 млрд злотих);
      • у 2023 році — на 2,75% (+39,1 млрд);
      • у 2024 році — на 2,94% (+47 млрд).

📢 «Українці активно працюють, створюють додану вартість, платять податки та приносять у країну ресурси — саме це забезпечило стабільне зростання польської економіки», — пояснили у Deloitte.

Нагадаємо, згідно з іншими дослідженнями, 43% українських біженців у Німеччині вже працевлаштовані. Тим часом Федеральна рада Швейцарії

👉 Також раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європейський Союз до стратегічної готовності на випадок, якщо Сполучені Штати зменшать або повністю припинять свою безпекову підтримку європейських партнерів.

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