Марківська громада спрямувала понад 1 млн грн на підтримку військових

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 06.04.2026

Допомога від Марківської громади у першому кварталі 2026 року перевищила один мільйон гривень. Кошти спрямували на підтримку військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА в понеділок, 6 квітня.

☝️ Виплати за програмами підтримки

Згідно з Програмою підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та осіб, які постраждали внаслідок російської агресії, допомогу отримали мешканці Марківської громади. Зокрема:

  • п’ятеро осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок поранень, контузій чи захворювань, пов’язаних із війною;
  • 19 громадян зі статусом учасників бойових дій.

Ця підтримка передбачена програмою на 2024–2026 роки.

📊 Окрема програма для захисників

Також у межах іншої програми — надання грошової допомоги Захисникам і Захисницям України, які беруть або брали безпосередню участь у бойових діях, — виплати отримали ще 47 представників громади.

Обидві програми діють у Марківській селищній територіальній громаді упродовж 2024–2026 років.

💰 Загальна сума допомоги

Загалом за три місяці 2026 року допомога від Марківської громади становить 1 065 000 гривень.

📞 Контактна інформація

Для отримання довідок у громаді надано контактні телефони:

  • 093 796 46 19;
  • 066 958 08 99.

👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує забезпечувати життєдіяльність громади навіть в умовах війни.

