Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води

У Бєлгородському водосховищі зафіксовано різке зниження рівня води після кількох ударів по дамбі, які, за даними російських ЗМІ, були здійснені Силами оборони України. Про це 27 жовтня повідомило видання The Moscow Times.

☝️ Федеральне агентство водних ресурсів рф передало медіа, що внаслідок атак пошкоджено донний водовипуск і два затвори, які відповідають за регулювання рівня води.

🔹 Одразу після інциденту робітники почали засипати канал поблизу пошкодженого затвора, аби запобігти обмілінню водосховища та можливому підтопленню населених пунктів нижче за течією. Згідно з даними агентства, рівень води водосховища вже впав на один метр.

До ліквідації наслідків залучено 10 працівників установи, 20 підрядників, п’ять самоскидів, два навантажувачі та один трактор. У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи перебувають під контролем центрального апарату Росводресурсів.

💧 За інформацією російських ЗМІ, через прорив греблі на річці Сіверський Донець між Бєлгородським і Шебекінським районами почалося підтоплення сіл нижче за течією.

Глава регіону в’ячеслав гладков заявив про евакуацію близько тисячі мешканців із населених пунктів, які можуть опинитися в зоні затоплення.

📍 Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив, що удар по дамбі здійснили оператори 1-го окремого Центру СБС. За його словами, конструкція дамби отримала тріщини після операції, проведеної українськими дронами. Затоплено позиції російської загарбницької армії.

👉 Також нагадаємо, що ліквідовано Василя Марзоєва, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС рф. Він причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення Херсона.