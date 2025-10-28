Вівторок, 28 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води

Денис Молотов
Денис Молотов
Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води

У Бєлгородському водосховищі зафіксовано різке зниження рівня води після кількох ударів по дамбі, які, за даними російських ЗМІ, були здійснені Силами оборони України. Про це 27 жовтня повідомило видання The Moscow Times.

☝️ Федеральне агентство водних ресурсів рф передало медіа, що внаслідок атак пошкоджено донний водовипуск і два затвори, які відповідають за регулювання рівня води.

Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води 🔹 Одразу після інциденту робітники почали засипати канал поблизу пошкодженого затвора, аби запобігти обмілінню водосховища та можливому підтопленню населених пунктів нижче за течією. Згідно з даними агентства, рівень води водосховища вже впав на один метр.

До ліквідації наслідків залучено 10 працівників установи, 20 підрядників, п’ять самоскидів, два навантажувачі та один трактор. У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи перебувають під контролем центрального апарату Росводресурсів.

Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води💧 За інформацією російських ЗМІ, через прорив греблі на річці Сіверський Донець між Бєлгородським і Шебекінським районами почалося підтоплення сіл нижче за течією.

Глава регіону в’ячеслав гладков заявив про евакуацію близько тисячі мешканців із населених пунктів, які можуть опинитися в зоні затоплення.

📍 Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив, що удар по дамбі здійснили оператори 1-го окремого Центру СБС. За його словами, конструкція дамби отримала тріщини після операції, проведеної українськими дронами. Затоплено позиції російської загарбницької армії.

Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води

👉 Також нагадаємо, що ліквідовано Василя Марзоєва, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС рф. Він причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення Херсона.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Якими будуть зимові тарифи на світло

ВЛАДА

На фронті за добу відбулося 110 бойових зіткнень, ворог завдав 50 авіаційних ударів – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Кая Каллас заявила, що Будапешт слід зробити непридатним до приїзду Путіна

СТОПФЕЙК

путін пригрозив «приголомшливою» відповіддю на удари Tomahawk

ПОЛІТИКА

Повідомлено про підозру шістьом колаборантам з Луганщини за роботу в окупаційних «судах і поліції»

КРИМІНАЛ

Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

ВАЖЛИВО

У Краматорську росіяни вбили журналістів телеканалу Freedom

ВІЙНА

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ

Боїв за добу побільшало, ворог активніший на Південно-Слобожанському напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ОВА

ПОДІЇ

Зеленський повідомив про проблеми на виробництві ракет «Фламінго»

ВАЖЛИВО

США готують новий удар санкціями по економіці росії

ВАЖЛИВО

Національний банк України знову залишив облікову ставку без змін

ВАЖЛИВО

Ліквідація окупантів: знищено сина російського генерала Марзоєва

ВІЙНА

Потужна атака по енергетиці рф у Волгоградській області

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"