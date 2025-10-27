Ліквідація окупантів: знищено сина російського генерала Марзоєва

Ліквідовано Василя Марзоєва, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС рф, який причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення Херсона. Про це 27 жовтня повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) МО України, оприлюднивши відеодоказ.

За інформацією ГУР, 15 жовтня 2025 року під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту бійці зведеного загону БпЛА Департаменту активних дій виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району.

📌 За отриманими координатами, успішно було застосовано керовану авіабомбу. У момент удару на позиції перебував лейтенант Василь Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС рф.

📢 «Ця операція продемонструвала точність та ефективність дій української розвідки на передовій», зазначили у ГУР.

☝️ Раніше, 22 жовтня, у Ставрополі в результаті спецоперації ГУР за підтримки Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го Кавказького козачого полку вдв зс рф.

Також Головне управління розвідки МОУ провело успішну операцію поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю рф. В результаті знищено підполковника росгвардії, який очолював групу спецпідрозділу «Авангард», а також його помічника та водія.

📌 Продовжуються активні операції української розвідки на території, контрольованій російськими військами, з метою зменшення загрози для цивільного населення.

👉 Нагадаємо, що кіберфахівці ГУР України повторно отримали повний доступ до серверів Криму та всіх комп’ютерів, які належать окупаційній владі.