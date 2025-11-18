Підрив колії у Польщі: Туск заявив про причетність громадян України

Диверсії у Польщі, що спричинили пошкодження залізничної інфраструктури на кількох ділянках, були здійснені двома громадянами України, які діяли у співпраці з російськими спецслужбами. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого виступу у Сеймі, повідомляє RMF24.

Урядовець зазначив, що слідчим вдалося встановити особи виконавців. Обидва підозрюваних, за інформацією польських служб, прибули до країни з території Білорусі, а після завершення своїх дій повернулися туди ж через пункт пропуску в Тересполі. Це сталося ще до того, як слідство змогло ідентифікувати можливих учасників диверсій.

Відомо, що один із цих громадян України раніше, у травні (точний рік не уточнюється), був засуджений у Львові за диверсійну діяльність. Інший, за словами польської влади, «родом з Донбасу» та певний час працював у прокуратурі. Однак більш детальні відомості поки що не розголошуються, оскільки, як наголосив прем’єр, триває активна фаза операцій служб безпеки.

Туск підкреслив, що наразі він не може назвати імена підозрюваних у диверсіях на польській залізниці.

📢 «Поки я з вами розмовляю, тривають подальші операції», – пояснив глава уряду, коментуючи стан слідства.

Польські спецслужби вважають, що підрив колії біля населеного пункту Міка та підкладання об’єктів на інфраструктуру неподалік станції Пулави мають усі ознаки цілеспрямованих диверсій. Туск назвав ситуацію надзвичайно серйозною для країни.

📢 «Це безпрецедентна подія. Це, мабуть, найсерйозніша ситуація для польської безпеки сьогодні з початку повномасштабної війни в Україні. Межу перейдено», – наголосив він.

Схожі інциденти були зафіксовані і раніше. Зокрема, 16 листопада стало відомо про пошкодження колії на маршруті Демблін – Варшава, де було застосовано вибухівку. Другий випадок трапився на лінії між Варшавою та Любліном, у тому ж районі, де виявили підрив колії.

Деякі деталі слідства

Польські медіа також повідомляли про перші зачіпки, що дозволили слідчим просунутися у розслідуванні диверсій у Польщі. Йдеться про SIM-картки, які використовувалися для дистанційного підриву. Правоохоронці встановили, що підозрюваний придбав дві карти польського оператора. Дані з карт дозволили отримати доступ до використаних паспортних документів. Одна вибухівка спрацювала, тоді як інша, за невідомих причин, не здетонувала. Це стало ключовим елементом у встановленні можливих виконавців.

Наразі слідство продовжує роботу, а польська влада наголошує на високому рівні загрози, що становлять диверсії у Польщі для національної безпеки.