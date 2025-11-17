Понеділок, 17 Листопада, 2025
Інцидент на польській залізниці: розслідують пошкодження колії

Денис Молотов
Денис Молотов
У неділю, 16 листопада, польські залізничники зафіксували пошкодження колії на ділянці маршруту Демблін – Варшава, що призвело до негайного припинення руху поїзда. Влада офіційно заявила, що розглядає серед версій можливий акт диверсії. Про інцидент повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Я постійно контактую з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демплін – Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом саботажу. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування», — зазначив Туск.

Поліція Мазовецького воєводства уточнила деталі інциденту. За їхніми даними, машиніст помітив пошкодження залізничної ділянки поблизу селища Жичин, неподалік станції Міка, після чого рух було негайно припинено.

📢 «На момент події в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька членів обслуговуючого персоналу. Ніхто не постраждав. На місце події негайно були направлені відповідні служби, в тому числі співробітники поліції. Попередній огляд показав пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда», — повідомили у воєводській поліції.

☝️ Наразі технічні бригади працюють над оперативним відновленням пошкодження колії, а залізничні оператори попереджають про можливі затримки та зміни у графіку руху. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднювати найближчим часом.

Інцидент стався на тлі низки попередніх проблем на залізниці як у Польщі, так і у сусідніх країнах. Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російські сили пошкодили українські залізничні маршрути, через що рух поїздів було затримано в Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Раніше польські залізничні профспілки вже оголошували протестні акції, критикуючи державну транспортну політику, яку називають «антизалізничною». Хоча нинішній інцидент розглядають передусім як можливий саботаж, ситуація додає напруги у сфері безпеки польської залізничної інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що політики у Німеччині та Польщі — двох країнах, де проживають найбільші українські громади в ЄС — висловили занепокоєння через різке збільшення кількості молодих українських чоловіків.

