Субота, 21 Лютого, 2026
КРИМІНАЛ

Підозру отримали «митники», які наповнюють «бюджет лнр»

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України повідомила про підозру у колабораційній діяльності трьом мешканцям Луганської області, які, за даними слідства, працюють у структурах окупаційної митниці та сприяють державі-агресору. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурантками кримінальних проваджень стали псевдопосадовиці так званої «Луганської митниці», що підпорядковується «південному митному управлінню федеральної митної служби рф».

Йдеться про:
  • начальницю «відділу заборон, обмежень та товарної номенклатури»;
  • начальницю «відділу контролю митної вартості та митних платежів».

За інформацією правоохоронців, обидві жінки перейшли на бік окупантів після 2014 року.

☝️ Одна з них, за даними СБУ, забезпечує контроль переміщення через підконтрольну ворогу ділянку державного кордону товарів подвійного призначення, зброї та культурних цінностей, а також визначає розмір відповідних мит.

Інша підозрювана відповідає за нарахування митних платежів і визначення митної вартості вантажів. Слідство встановило, що раніше вона вже співпрацювала з окупаційними податковими органами, зокрема на керівних посадах, і має заочну судимість за колабораціонізм та участь у терористичній організації.

Крім того, підозру отримав колишній український митник, який залишився на тимчасово окупованій території та почав працювати на загарбників. За даними СБУ, він обіймає «посаду» так званого «головного державного інспектора митного оформлення та митного контролю Старобільського митного посту т.зв. Луганської митниці».

Підозру отримали «митники», які наповнюють «бюджет лнр» 01
Служба безпеки України

📢 За версією слідства, чоловік забезпечує документальне оформлення вантажів перед проходженням митного контролю на території рф.

Правоохоронці наголошують, що діяльність підозрюваних сприяє наповненню так званого «бюджету лнр» митними платежами та легітимізації незаконного вивезення з тимчасово окупованої Луганщини вугілля, металургійної та сільськогосподарської продукції.

Усім трьом інкримінують ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальні акти щодо колаборантів, які обіймають керівні посади в окупаційних «органах влади» на тимчасово захопленій території Луганської області.

