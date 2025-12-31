Сполучені Штати Америки вважають, що напередодні Нового року переговори щодо війни в Україні увійшли в критичну фазу. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Напередодні Нового року, коли переговори щодо війни в Україні вступають у критичну фазу, президент США Дональд Трамп є єдиним лідером, здатним зібрати обидві сторони конфлікту за стіл переговорів», — ідеться в дописі американського дипломата.

За словами Вітакера, Дональд Трамп може перевірити, чи існує реальна можливість досягнення мирної угоди між сторонами російсько-української війни.

☝️ Таким чином у США наголошують на ключовій ролі американського президента у потенційному запуску переговорного процесу, спрямованого на завершення бойових дій.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв про готовність відвідати Україну та звернутися до Верховної Ради, якщо це сприятиме досягненню мирної угоди.

ℹ️ Біографічна довідка та призначення Метью Вітакера:

Призначення: Був висунутий Дональдом Трампом у листопаді 2024 року та офіційно затверджений Сенатом США на посаді посла при НАТО 1 квітня 2025 року (52 голоси «за», 45 «проти»).

Був висунутий Дональдом Трампом у листопаді 2024 року та офіційно затверджений Сенатом США на посаді посла при НАТО 1 квітня 2025 року (52 голоси «за», 45 «проти»). Попередній досвід: Відомий як юрист та лояльний союзник Трампа. У 2018–2019 роках виконував обов’язки Генерального прокурора США . Також працював федеральним прокурором Південного округу штату Айова (2004–2009).

Відомий як юрист та лояльний союзник Трампа. У 2018–2019 роках виконував обов’язки . Також працював федеральним прокурором Південного округу штату Айова (2004–2009). Водночас його призначення на дипломатичну посаду викликало дискусії через відсутність у нього попереднього досвіду у сфері зовнішньої політики. Проте під час слухань він запевнив, що відданість США принципам НАТО є «залізною».

👉 Нагадаємо, що так званий «план економічного відновлення України», який обговорюється з командою президента США Дональда Трампа, передбачає створення нових робочих місць та суттєве зростання доходів українців. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський.