Середа, 31 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Переговори щодо війни в Україні увійшли в критичну фазу — США

Денис Молотов
Переговори щодо війни в Україні увійшли в критичну фазу — США
Фото: посол США при НАТО Метью Вітакер.

Сполучені Штати Америки вважають, що напередодні Нового року переговори щодо війни в Україні увійшли в критичну фазу. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Напередодні Нового року, коли переговори щодо війни в Україні вступають у критичну фазу, президент США Дональд Трамп є єдиним лідером, здатним зібрати обидві сторони конфлікту за стіл переговорів», — ідеться в дописі американського дипломата.

За словами Вітакера, Дональд Трамп може перевірити, чи існує реальна можливість досягнення мирної угоди між сторонами російсько-української війни.

☝️ Таким чином у США наголошують на ключовій ролі американського президента у потенційному запуску переговорного процесу, спрямованого на завершення бойових дій.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв про готовність відвідати Україну та звернутися до Верховної Ради, якщо це сприятиме досягненню мирної угоди.

ℹ️ Біографічна довідка та призначення Метью Вітакера:
  • Призначення: Був висунутий Дональдом Трампом у листопаді 2024 року та офіційно затверджений Сенатом США на посаді посла при НАТО 1 квітня 2025 року (52 голоси «за», 45 «проти»).
  • Попередній досвід: Відомий як юрист та лояльний союзник Трампа. У 2018–2019 роках виконував обов’язки Генерального прокурора США. Також працював федеральним прокурором Південного округу штату Айова (2004–2009).
  • Водночас його призначення на дипломатичну посаду викликало дискусії через відсутність у нього попереднього досвіду у сфері зовнішньої політики. Проте під час слухань він запевнив, що відданість США принципам НАТО є «залізною».

👉 Нагадаємо, що так званий «план економічного відновлення України», який обговорюється з командою президента США Дональда Трампа, передбачає створення нових робочих місць та суттєве зростання доходів українців. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала порт Мукалла в Ємені

ПОЛІТИКА

На росії зривають дипломатію та затягують війну – Зеленський

ПОЛІТИКА

Синхронізовано з Британією санкції РНБО проти росії

ВЛАДА

НАБУ і САП завершили розслідування у корупційній справі Чернишова

ВАЖЛИВО

62 бойових зіткнення зафіксовано на фронті 27 грудня: бої тривають – Генштаб

ВІЙНА

Окупанти знову вдарили по портах Одещини: є пошкодження

ВЛАДА

Уряд перерозподілив 3,1 млрд грн на потреби оборони

ВЛАДА

Індія відновлює імпорт російської нафти – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Фейк: Кожна четверта шведка стає жертвою згвалтування, а уряд країни зосереджений тільки на допомозі Україні

СТОПФЕЙК

путін та резиденція – «священна корова»

ПОЛІТИКА

Наслідки ракетної атаки на Умань: працюють екстрені служби

ВІЙНА

Фейк Першого каналу: В Україні православні храми перетворюють на кінотеатри та дискотеки

СТОПФЕЙК

На Рівненщині працівник ТЦК отримав важкі травми від удару, ймовірно, ломом

ПОДІЇ

США та Україна узгодили більшість пунктів майбутньої мирної угоди — Axios

ВАЖЛИВО

росія не міняє намірів занурити Україну в “блекаути”: Сирський анонсував посилення протидії “шахедам”

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ