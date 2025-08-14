Четвер, 14 Серпня, 2025
Денис Молотов
Перед зустріччю Трампа і путіна Зеленський відвідає Лондон

14 серпня у Лондоні шостий президент України Володимир Зеленський проведе офіційну зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє BBC, уточнюючи, що глава Української держави перебуває у британській столиці з робочим візитом.

Як зазначає видання, ця ранкова розмова на Даунінг-стріт, 10, стане «ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії». Захід запланували всього за добу до саміту на Алясці, де проходитимуть переговори між Дональдом Трампом та російським диктатором владіміром путіним щодо можливого припинення війни в Україні.

За оцінками журналістів, зустріч у Лондоні стане «останнім поштовхом для того, щоб європейські вимоги були почуті» перед стартом американсько-російських перемовин.

Після телефонної розмови 12 серпня з лідерами кількох європейських країн, а також із Володимиром Зеленським та президентом США, Кір Стармер чітко окреслив позицію Лондона. Він підкреслив, що:

📢 «Територіальна цілісність України має бути захищена, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою».

Крім того, британський прем’єр заявив, що будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього необхідні дієві гарантії безпеки.

Як відомо, вже 15 серпня на військовій базі в Анкориджі, штат Аляска, Дональд Трамп та російський диктатор владімір путін проведуть переговори.

Американський президент раніше допустив, що мирна угода між москвою та Києвом може передбачати «певний обмін територіями» України.

Володимир Зеленський категорично відкинув подібний сценарій, наголосивши, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки росії.

12 серпня, після онлайн-переговорів із Трампом, глава української держави повторив цю позицію, заявивши, що «Україна не віддаватиме свої землі».

