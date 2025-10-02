Папа Лев XIV засудив скептиків кліматичних змін

Папа Римський Лев XIV під час конференції з нагоди 10-річчя виходу енцикліки Laudato Si’, написаної його попередником Франциском, дорікнув тим, хто применшує загрозу кліматичних змін. Саме цей документ вперше включив питання екології до кола ключових викликів, на які має реагувати католицька церква, повідомляє BBC.

☝️ Це був перший виступ понтифіка, де він відкрито заговорив про глобальне потепління як проблему світового масштабу.

📢 «Я засуджую тих, хто висміює людей, що говорять про небезпеку від глобального потепління. Не лишилося можливості бути байдужим чи знімати із себе відповідальність», — наголосив Святіший отець.

Папа закликав кожного громадянина світу зробити власний внесок у боротьбу зі змінами клімату.

У медіа його заяву вже назвали відповіддю на промову президента США Дональда Трампа з трибуни Генасамблеї ООН. Американський лідер заявив, що «вуглецевий слід — найбільша афера в історії світу», а тих, хто відстоює необхідність протидії глобальному потеплінню, охарактеризував як «людей зі злими намірами, які ведуть до руйнації».

Раніше повідомлялося, що сильні зливи, які 30 вересня накрили Одесу, стали прикладом екстремальних погодних явищ, пов’язаних як із локальними синоптичними умовами, так і з глобальними кліматичними змінами.

