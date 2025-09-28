Пожежі після обстрілу пошкодили гектари лісів на Черкащині

Неділя, 28 Вересня, 2025
Денис Молотов
У Черкаській області зафіксовано нові наслідки нічної атаки зі сторони окупантів. Уламки російських ракет призвели до займання у місцевих лісових масивах. У результаті постраждало майже шість гектарів зелених насаджень. Про це у неділю, 28 вересня, поінформувало державне підприємство «Ліси України» на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Унаслідок чергового нічного обстрілу території Черкаської області уламки ракет спричинили займання у лісових масивах філії Центральний лісовий офіс. Горіли хвойні насадження у Чорнявському і Городищенському лісництвах Чигиринського надлісництва», – йдеться у повідомленні.

Загальна площа пошкоджених ділянок становить 5,78 гектара. Це переважно хвойні насадження, які особливо вразливі до швидкого поширення вогню.

Гасіння пожеж ускладнювалося тим, що на території залишалися вибухонебезпечні уламки від ракет. Рятувальники та лісівники діяли з підвищеною обережністю, щоб уникнути додаткових жертв.

До робіт залучили 31 працівника державної лісової охорони Центрального офісу, шість пожежних автомобілів, а також трактор із ґрунтометом. Роботи велися у тісній взаємодії з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі на місцях падіння уламків організоване цілодобове чергування бригад, які контролюють територію, аби не допустити повторного займання. Паралельно фахівці працюють над утилізацією небезпечних елементів, що залишилися після обстрілу.

Пожежі у лісах Черкащини, спричинені атаками, стали черговим нагадуванням про масштабну шкоду, яку завдають російські удари не лише цивільній інфраструктурі, а й довкіллю України. Лісівники зазначають, що такі випадки призводять до значних екологічних втрат, адже відновлення лісових насаджень триватиме десятиліттями.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти 28 вересня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали щонайменше 31 людина.

e-mail: admin@irtafax.com

