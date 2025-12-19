Пам’ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці демонтують у Києві

Київська міська рада підтримала рішення щодо усунення з публічного простору столиці ще 15 об’єктів та елементів, пов’язаних із російською імперією та радянським союзом. Йдеться, зокрема, про пам’ятники Михайлу Булгакову, Анні Ахматовій, Михайлу Глінці, а також радянські написи на будівлях і площах міста. Про це повідомили в КМДА за підсумками чергового засідання.

📢 «Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України», – йдеться в повідомленні.

Згідно з ухваленим рішенням, у столиці буде демонтовано або оновлено такі об’єкти:

пам’ятники Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову;

знак «Київ — місто-герой» із радянською зіркою;

меморіальні дошки Петру Чайковському та Шевченківському райкому КП(б)У;

із Житнього ринку в Подільському районі приберуть декоративні написи «Балтийское море» , «Ленинград» , «Нева» , а також цитату «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов» ;

пам’ятний знак «Нульовий кілометр» (Глобус біля Майдану Незалежності) оновлять. З нього приберуть назви російських міст, а українські приведуть у відповідність до актуальних;

буде вилучено, а саму дошку планують перенести за фактичною адресою проживання художника; пам’ятник воїнам-визволителям біля Свято-Михайлівської лікарні осучаснять: дати 1941–1945 замінять на 1939–1945, написи виконають українською мовою, а формулювання «велика вітчизняна війна» змінять на «Друга світова війна».

☝️ У Київській міській раді наголосили, що «кожне питання щодо пам’ятних об’єктів розглядається комплексно», водночас підкресливши, що «Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення в публічному просторі».

Раніше повідомлялося, що в Києві вже перейменували низку міських об’єктів, назви яких були пов’язані з росією. Зокрема, одну з вулиць назвали на честь Героя України Павла Петриченка, який загинув на фронті 15 квітня 2024 року.

Також зазначимо, що 5 червня Верховна Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

Деколонізація

Після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення, в Україні почався процес, який десятиліттями відкладали:

повернення власної культури у справжньому, не відредагованому імперією вигляді.

Це не косметичне оновлення текстів у підручниках — це переосмислення самої оптики, через яку ми бачимо себе й своє минуле.