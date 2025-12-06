Субота, 6 Грудня, 2025
Падіння інтересу до VR: Meta скорочує інвестиції у Metaverse

Денис Молотов
Падіння інтересу до VR: Meta скорочує інвестиції у Metaverse

Meta готується суттєво урізати фінансування напрямку, що відповідає за розвиток Metaverse (Метавсесвіт), — скорочення можуть сягнути близько 30%. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в компанії. За їхніми словами, потенційні скорочення торкнуться не тільки VR-проєктів, а й можуть супроводжуватися новою хвилею звільнень персоналу.

Джерела наголошують, що можливе рішення Meta демонструє загальну втому технологічної індустрії від концепції віртуальних просторів. Зокрема, платформа Horizon Worlds так і не отримала масового користувацького інтересу, а реалізація VR-гарнітури компанії залишається нижчою за початкові прогнози.

З моменту масштабного ребрендингу у 2021 році підрозділ Metaverse щоквартально генерує мільярдні збитки, і щоразу аналітики та інвестори гостріше критикують такі витрати. Попри це, інші проєкти компанії, включно зі штучним інтелектом та смарт-окулярами нового покоління, демонструють значно більший потенціал. Саме тому ринок уважно спостерігає, чи зможе Meta знайти баланс між витратами та запитами користувачів.

На тлі новин про можливе скорочення бюджету акції Meta пішли вгору, що свідчить про бажання інвесторів бачити більш стриману та прагматичну стратегію розвитку компанії.

Як повідомлялося раніше, Meta вдалося переманити головного дизайнера Apple.

Також нагадаємо, що компанія Google оголосила про запуск оновленого режиму Gemini 3 Deep Think у застосунку Gemini. Новий розширений формат роботи доступний лише користувачам із підпискою Google AI Ultra й орієнтований на задачі, що потребують поглибленого логічного аналізу.

