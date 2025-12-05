Google презентувала режим ШІ для складних логічних задач

Компанія Google оголосила про запуск оновленого режиму Gemini 3 Deep Think у застосунку Gemini. Новий розширений формат роботи доступний лише користувачам із підпискою Google AI Ultra й орієнтований на задачі, що потребують поглибленого логічного аналізу.
☝️ Розгортання функції вже триває, і вона з’являється в користувачів поступово.
📢 У Google зазначають, що Deep Think демонструє найвищі результати серед доступних моделей у бенчмарку ARC-AGI-2, який вимірює здатність ШІ до складного міркування.
Функція спеціально оптимізована для розв’язання завдань з:
- Математики;
- природничих наук;
- логіки.
Тобто тих напрямів, які традиційно становлять виклик навіть для найпотужніших сучасних моделей штучного інтелекту.
Раніше компанія презентувала нову амбіційну ініціативу — Project Suncatcher, що передбачає створення мережі орбітальних дата-центрів штучного інтелекту, які працюватимуть винятково на сонячній енергії.
👉 Також нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск оголосив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Grokipedia. Вона планує стати конкурентом Вікіпедії.