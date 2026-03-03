П’ятеро людей дістали поранення під час атаки на Чугуїв

Окупаційні російські війська вдарили по місту Чугуїв на Харківщині, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у вівторок, 3 березня.

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу м. Чугуїв є постраждалі. Допомоги медиків потребували пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка», — зазначив Синєгубов.

За його словами, ударом російського безпілотника пошкоджено приватний будинок та кілька господарчих споруд.

☝️ Нагадаємо, що сьогодні вночі сили протиповітряної оборони України знешкодили 127 зі 136 безпілотників, якими російські війська атакували країну, проте не обійшлося без влучань у населені пункти.

1 з 3

👉 Також було повідомлено, що атака на Херсон з боку російських окупаційних військ призвела до нових поранених серед мирного населення.