П’ятеро людей дістали поранення під час атаки на Чугуїв

Денис Молотов
П’ятеро людей дістали поранення під час атаки на Чугуїв 02
Фото: наслідки російської атаки на Харківщині / Харківська ОВА / 03.03.2026.

Окупаційні російські війська вдарили по місту Чугуїв на Харківщині, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у вівторок, 3 березня.

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу м. Чугуїв є постраждалі. Допомоги медиків потребували пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка», — зазначив Синєгубов.

За його словами, ударом російського безпілотника пошкоджено приватний будинок та кілька господарчих споруд.

☝️ Нагадаємо, що сьогодні вночі сили протиповітряної оборони України знешкодили 127 зі 136 безпілотників, якими російські війська атакували країну, проте не обійшлося без влучань у населені пункти.

👉 Також було повідомлено, що атака на Херсон з боку російських окупаційних військ призвела до нових поранених серед мирного населення.

