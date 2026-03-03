У Херсоні росіяни дронами атакують цивільних мешканців

Атака на Херсон з боку російських окупаційних військ призвела до нових поранених серед мирного населення. Про це у вівторок, 3 березня, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «Херсонки 74 та 67 років дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Бригада “швидкої” доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості», — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, удар із безпілотника стався у Дніпровському районі міста.

⚠️ Крім того, російські війська атакували БпЛА автомобіль у Дарʼївці. Внаслідок цього 66-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали їй допомогу на місці.

⚠️ Також до лікарні звернулася родина, яка напередодні вдень потрапила під російський обстріл у Корабельному районі Херсона. У 50-річної жінки, 53-річного чоловіка та 16-річної дівчини медики діагностували вибухові травми та контузії.

⚠️ До лікарні доставили жительку Саблуківки Милівської громади, яка 24 лютого підірвалася на російські міні. У 71-річної жінки діагностували вибухову травму, відкритий перелом та поранення ноги. Постраждала отримує необхідну медичну допомогу.

⚠️ Меддопомога знадобилась жителю Білозерки, який потрапив під російський обстріл зранку першого березня. 51-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.

⚠️ Орієнтовно о 09:40 росіяни атакували з дрона центральну частину Херсона. Внаслідок ворожого удару 57-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення черева. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

⚠️ Ще одному постраждалому знадобилася допомога після атаки дрона у Центральному районі міста. У 36-річного чоловіка виявили вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, 26 лютого російські війська також обстріляли Херсон. Тоді загинула 62-річна жінка, а ще троє людей дістали поранення.

👉 Впродовж минулої доби 2 березня на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення. Противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби.