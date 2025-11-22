Орбан вимагає від ЄС припинити фінансову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президентки Євросоюзу Урсули фон дер Ляєн закликав керівництво ЄС беззастережно підтримати «мирний план» США щодо врегулювання війни росії проти України. Про це повідомило Politico у суботу, 22 листопада.

📢 «Європейці повинні негайно і беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. На додаток до підтримки президента США, ми повинні без зволікань розпочати автономні та прямі переговори з росією», — написав Орбан.

Політик також заявив, що Угорщина виступає проти ухвалення Європейським Союзом будь-яких рішень щодо подальшої фінансової допомоги Україні. За його словами, Будапешт «не погоджується з тим, щоб таке рішення було прийнято від імені та в рамках ЄС» і готовий заблокувати будь-які відповідні інструменти.

Європейські інституції тим часом ведуть перемовини з державами-членами щодо використання заморожених російських активів. Йдеться про можливість залучення приблизно 140 мільярдів євро, які можуть бути спрямовані на фінансування кредиту для майбутніх репарацій Україні.

Раніше Орбан уже відкинув звернення Урсули фон дер Ляєн про необхідність подальшої фінансової підтримки Києва. Тоді прем’єр Угорщини порівняв Україну з алкоголіком, а допомогу Євросоюзу — з «ящиком горілки».

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що його країна готова стати майданчиком для зустрічі Трампа і путіна.