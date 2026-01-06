Орбан вважає, що санкції проти рф можуть зняти до 2027 року

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції проти російської федерації можуть бути скасовані вже до 2027 року. Про це він сказав під час своєї щорічної підсумкової пресконференції.

За словами глави угорського уряду, він розраховує на завершення війни в Україні до 2027 року. Після чого, на його переконання, виникнуть умови для зняття обмежувальних заходів проти росії. Орбан також розкритикував плани Європейського Союзу щодо заборони імпорту російських нафти й газу. Угорський чиновник переконаний, що ці плани є вкрай шкідливими для Угорщини.

📢 «Ми сподіваємось, що до 2027 року нинішня військова ситуація закінчиться, встановиться збалансована нова ситуація між росією та Україною і в результаті санкції буде знято», – заявив Орбан.

Крім того, прем’єр Угорщини повідомив про намір Будапешта подати позов проти Європейської комісії, звинувативши її у нібито «зловживанні правовою базою». За його словами, санкції проти росії є, мовляв, «торговельним рішенням». А отже мали б ухвалюватися лише за погодженням усіх країн-членів Європейського Союзу.

☝️ Орбан неодноразово виступав із критикою санкційної політики ЄС щодо рф, наголошуючи на її негативному впливі на угорську економіку та енергетичну безпеку країни.

Нагадаємо, посли держав-членів ЄС погодилися передати на розгляд міністрів план, який передбачає повну відмову від російської нафти та газу до 2028 року. Після цього, Європейський парламент остаточно схвалив поступову відмову від імпорту російського газу до кінця 2027 року.