П’ятниця, 15 Серпня, 2025
Опозиційний лідер Угорщини звинуватив рф у втручанні у вибори

Денис Молотов
Лідер опозиційної угорської партії Tisza Петер Мадяр заявив, що росія втручається у виборчий процес, використовуючи свої спецслужби для підриву його кампанії проти чинного прем’єра Віктора Орбана. Про це 14 серпня повідомило агентство Bloomberg.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки рф опублікувала заяву, у якій зобразила Мадяра як «маріонетку Єврокомісії». Цю ж риторику неодноразово повторював і сам Орбан.

📢 «Після 34 років росія знову хоче безпосередньо втручатися в угорську політику. Знову хоче безсоромно впливати на рішення угорських виборців», — написав Мадяр, нагадавши про виведення радянських військ з Угорщини на початку 1990-х.

☝️ Після поширення повідомлення російської спецслужби глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив звинувачення проти Мадяра, зазначивши, що текст, опублікований у москві, «не містить нічого нового».

Bloomberg підкреслює, що Орбан нині займає оборонну позицію щодо партії Tisza, яка має двозначну у відсотках підтримку в опитуваннях. Вибори в Угорщині заплановані на квітень. Кампанія відбувається на тлі економічної стагнації та звинувачень у корупції, а можливе втручання росії ще більше загострює політичну боротьбу.

👉 Раніше в Угорщині в рамках кампанії проти опозиції використали карикатуру, де президент України Володимир Зеленський і Петер Мадяр зображені як «маріонетки». Зображення супроводжувалося слоганом: «Схожі як два яйця».

Також нагадаємо,  що в середу, 13 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко розкритикував український удар по станції нафтопроводу «Дружба» у Брянській області на росії. Цей трубопровід постачає нафту до Угорщини та є ключовим елементом енергетичної інфраструктури країни.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

