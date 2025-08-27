Ольга Стефанішина офіційно очолила українське посольство у США

Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення Ольги Стефанішиної новим послом України у Сполучених Штатах. Відповідний указ уже підписано, і дипломатична місія отримала нову очільницю.

📢 «Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла», – зазначив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, нова керівниця посольства отримала чіткі завдання, пов’язані з оновленням роботи українського представництва у Вашингтоні. Насамперед ідеться про реалізацію ключових домовленостей, досягнутих у діалозі з президентом США Дональдом Трампом. Основний акцент зроблено на співпраці у сфері безпеки та оборони.

📢 «Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довгострокове забезпечення безпеки України», – підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що Київ запропонував Вашингтону два масштабні проєкти: угоду про постачання зброї для України та угоду щодо сучасних безпілотників для США. Українська влада очікує, що їх обговорення і реалізація відбудуться найближчим часом.

Окремо глава держави висловив вдячність колишній очільниці української дипмісії у США Оксані Маркаровій. Вона представляла Україну у Вашингтоні від початку повномасштабної війни.

📢 «Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України», – зазначив президент.

ℹ️ Хто така Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина має багаторічний досвід державної служби та міжнародної діяльності. У 2008 році вона закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра міжнародного права та кваліфікацію перекладача з англійської. Згодом отримала другу освіту в Одеському національному економічному університеті за спеціальністю «Фінанси та кредит».

Її кар’єра в органах влади розпочалася ще у 2007 році в Міністерстві юстиції України, де вона обіймала різні посади. Зокрема, керувала департаментом міжнародного права та департаментом європейської інтеграції.

У 2017–2019 роках Стефанішина очолювала урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а у 2020 році була призначена віцепрем’єр-міністр з питань європейської інтеграції України. У 2024–2025 роках вона обіймала посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції.

17 липня 2025 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Призначення послом стало логічним продовженням цієї місії.

☝️ Нагадаємо

ЗМІ повідомляли, що у 2024 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження, у якому фігурувала Ольга Стефанішина. Проте у САП пізніше уточнили, що сам факт фігурування не означає висунення підозри, і остаточних процесуальних рішень щодо неї не ухвалювалося.

Таким чином, Стефанішина починає свою дипломатичну місію у США в умовах, коли саме від українсько-американського діалогу залежить зміцнення оборонного потенціалу та безпекових гарантій для України.