Четвер, 17 Липня, 2025
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У справі з АРМА фігурує Стефанішина, але провадження без підозр

Денис Молотов
Денис Молотов
У справі з АРМА фігурує Стефанішина, але провадження без підозр

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що у справі, яка стосується можливих зловживань в АРМА та в якій фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, поки нікому не оголошено про підозру.

📢 «Зважаючи на суспільний резонанс, запити медіа, а також поширення некоректної інформації, повідомляємо таке. Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України)», — йдеться у повідомленні прокуратури.

У САП також наголосили, що станом на 16 липня нікому з фігурантів цієї справи не вручено повідомлення про підозру.

📢 «Наголошуємо, що на сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено», — додали у прокуратурі.

☝️ У відомстві уточнили, що розслідування розпочали на підставі матеріалів журналістського розслідування, оприлюдненого виданням Українська правда.

У згаданому матеріалі йшлося про те, що Нацагентство АРМА визначило компанію для управління Будинком профспілок у Києві, яка нібито має зв’язки з родиною Стефанішиної. Зокрема, з її колишнім чоловіком. За інформацією журналістів, це вже четвертий цінний актив, переданий цій самій компанії.

Матеріали розслідування були передані до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

👉 У контексті інших гучних справ, раніше повідомлялося, що 2 липня було внесено заставу у розмірі 120 млн грн за іншого віцепрем’єр-міністра — Олексія Чернишова. Йому вже висунуто підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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