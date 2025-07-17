Стефанішина стала уповноваженою президента з питань США

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США. Про це глава держави повідомив у четвер, 17 липня, у своєму Telegram.

📢 «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», — зазначив Зеленський.

Зеленський подякував Стефанішиній за її попередню діяльність, пов’язану з європейською та євроатлантичною інтеграцією.

📢 «Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть», — заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що Стефанішина також брала участь у перемовинах із США щодо нового формату економічної співпраці та запуску Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

📢 «Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», — додав шостий президент України.

Окрім цього, Зеленський провів зустріч із представником України при ЄС Всеволодом Ченцовим. За словами глави держави, він запросив дипломата до Києва у період зміни урядової конфігурації.

📢 «Запросив його приїхати в Київ саме цими днями, у час зміни урядової конфігурації. Будемо зміцнювати наші кроки на євроінтеграційному напрямі», — підкреслив президент.

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Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження, у якому фігурує Стефанішина. У попередньому уряді Дениса Шмигаля вона обіймала посаду віцепрем’єрки — міністерки з питань євроінтеграції. Пізніше САП оприлюднила заяву, уточнивши статус розслідування.