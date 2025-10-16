Четвер, 16 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Олена Шуляк про “єОселю”: Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Олена Шуляк про допомогу від держави людям з інвалідністю
Олена Шуляк

Іпотечна програма “єОселя” стала серйозним стимулом для вітчизняної економіки. Кожна гривня, яку держава інвестувала в “єОселю”, зазначають у партії “Слуга Народу”, повертається в бюджет майже трьома гривнями податків через розвиток будівництва, виробництва будматеріалів, через створення нових робочих місць. За три роки роботи “єОселі” вже видано майже 35 млрд грн кредитів, а 20 тис. українських родин змогли на ці кошти купити своє омріяне житло.

“За останні три роки тисячі українських родин уже скористалися програмою “єОселя”, і це найкращий показник того, що вона дійсно працює. Для України існування такої іпотечної програми з нормальними відсотками (не під драконівські 20-30% і навіть більше, які були звичними на ринку, а під зрозумілі ставки: 3% для військових, медиків, учителів, поліцейських і 7 % для інших громадян) – це великий крок у правильному напрямі, який ми постійно масштабуємо та розвиваємо”, – зазначає голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк і додає, що за цей час програму розширили для ветеранів, переселенців, а також адаптували для придбання житла на вторинному ринку: відносно нещодавно ВПО отримали змогу брати в іпотеку житло віком до 10 років, а не до 3-х, як було до цього.

“Ми вважаємо, що й цього недостатньо, саме тому партія “Слуга Народу” продовжує виступати й за зменшення початкового внеску та зниження ставки. Так само спільно з колегами зі “Слуги Народу” впроваджували законодавчі ініціативи, які розширювали програму:  наприклад, домоглися використання сертифікатів “єВідновлення” для першого внеску за програмою “єОселя” для купівлі нового житла”, – додає очільниця партії.

Найбільш популярна програма серед військових та правоохоронців, які становлять понад половину всіх учасників “єОселі”. Примітно також, що четверта частина тих, хто скористався можливостями програми, до цього взагалі не мала житла, і саме “єОселя” допомогла їхнім родинам його придбати.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, за ініціативою Президента України Володимира Зеленського держава запровадила низку нововведень, щоб підтримати українських школярів і вчителів у новому навчальному році, зокрема мова йде про “Пакунок школяра”, безкоштовне гаряче харчування, вчительську доплату.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На три напрямки фронту прийшлося дві третини з 99 боїв – Генштаб

ВІЙНА

ЄС схвалив умови нової торговельної угоди з Україною

ВАЖЛИВО

Представники Луганщини обговорили принципи безбар’єрності

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, окупанти застосували 3 535 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

ЄС посилює оборонну стратегію до 2030 року за участю України

ВАЖЛИВО

Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

ВАЖЛИВО

Фейк: Міноборони не отримує жодних знімків з «народного супутника»

СТОПФЕЙК

Нафтогаз повідомив про атаку на одну зі своїх ТЕЦ

ВАЖЛИВО

Понад третина з усіх боїв сьогодні на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Майже дві третини боїв – на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

У Харкові жінка забила до смерті 3-річну дитину

КРИМІНАЛ

16 військових відзначено Знаком пошани «Захиснику Луганщини»

ЛУГАНЩИНА

Генштаб: на фронті 113 боїв, понад третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Представники Луганщини взяли участь у форумі з питань раннього втручання в Україні

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"