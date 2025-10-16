Четвер, 16 Жовтня, 2025
Олексій Харченко про можливе вилучення вільних залишків коштів із бюджетів громад Луганщини

Денис Молотов
Олексій Харченко про можливе вилучення вільних залишків коштів із бюджетів громад Луганщини

Олексій Харченко розповів про ситуацію з можливим вилученням залишків коштів із бюджетів громад Луганщини. Інформація з’явилася на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

За словами Харченка, обласна влада наразі готує окрему програму підтримки у сфері житлового кредитування для мешканців тих територій Луганщини, які були окуповані ще у 2014 році. Цей крок має стати додатковою допомогою для людей, котрі втратили домівки та не змогли повернутися через бойові дії та російську окупацію.

Посадовець зазначив, що згідно з проєктом Державного бюджету України на 2026 рік, уряд планує вилучити всі вільні залишки коштів із місцевих бюджетів. Передбачається, що їх спрямують на фінансування програм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

📢 «Підтримуємо кожну ініціативу Уряду щодо підтримки ВПО з Луганщини, які через повномасштабне вторгнення рф залишилися без житла. Разом з тим, пропонуємо низку компромісних рішень для того, щоб наші місцеві військові адміністрації у подальшому теж могли підтримувати ВПО у вирішенні житлових питань», — наголосив Харченко.

Він пояснив, що ці залишки коштів сформувалися переважно ще у 2021 році за рахунок власних доходів громад. Відповідно до чинного Бюджетного кодексу, використовувати ці гроші для програм забезпечення переселенців житлом раніше не дозволялося.

☝️ Лише у вересні 2025 року громади отримали офіційний дозвіл на використання цих коштів. Але лише до кінця поточного бюджетного року. Тож наразі, за словами представника ОВА, місцева влада працює над тим, щоб розробити більш гнучкий механізм використання коштів у майбутньому. Саме без ризику їх вилучення безпосередньо до державного бюджету.

Харченко підкреслив, що запропонований підхід дозволить уряду реалізувати стратегічну мету — забезпечення ВПО житлом. Водночас це не позбавить місцеві громади можливості долучатися до цього процесу власними ресурсами.

Він також додав, що Луганська ОВА виступає за збереження певної частини залишків коштів на місцевому рівні, аби громади могли й надалі співфінансувати житлові програми або інші проєкти підтримки переселенців у регіонах.

Регіональна влада Луганщини висловила готовність до співпраці з центральними органами влади. Але було наголошено на необхідності пошуку балансу.

👉 Також нагадаємо, що начальник Луганської ОВА Олексій Харченко раніше вже повідомляв, що Уряд планує вилучити з місцевих бюджетів Луганщини вільні залишки коштів, але це не означає ліквідацію адміністрацій.

