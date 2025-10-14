Вівторок, 14 Жовтня, 2025
Олексій Харченко: уряд забирає вільні кошти, але адміністрації Луганщини не ліквідують

Денис Молотов
Олексій Харченко: уряд забирає вільні кошти, але адміністрації Луганщини не ліквідують

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко заявив, що Уряд планує вилучити з місцевих бюджетів Луганщини вільні залишки коштів, але це не означає ліквідацію адміністрацій. Йдеться лише про оновлення їхніх функцій відповідно до сучасних потреб.

Про це посадовець розповів у коментарі кореспонденту видання «Укрінформ», відповідаючи на заяву народного депутата Олександра Сухова щодо нібито припинення фінансування адміністрацій окупованих громад.

📢 «У 42-й статті проєкту Закону про Державний бюджет України на 2026 рік передбачили вилучити всі вільні залишки і спрямувати їх на підтримку ВПО в частині забезпечення житлом. Артикулюють це так, що місцеві адміністрації Луганської області не змогли використати кошти з 2022 року. Однак у нас і не було законної змоги це зробити. Ми не могли, згідно з Бюджетним кодексом, використовувати вільні залишки для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. І тільки у вересні 2025 року було внесено зміни до бюджету цього року, якими дозволили нам це виконувати. За фактом ми можемо їх використати за три місяці, що залишились до кінця року. Потім заберуть. Звичайно, якби ми мали таку змогу, більше б реалізовували таких проєктів», – зазначив Харченко.

За словами голови ОВА, мова може йти про кілька мільярдів гривень, які залишаються невикористаними з попередніх років. Він наголосив, що питання фінансування адміністрацій і вилучення коштів — не взаємопов’язані процеси.

📢 «Фінансування адміністрацій і те, що Уряд хоче забрати залишки, між собою не корелюється. Держслужбовці з цих залишків не отримують зарплату – вона передбачена в бюджеті поточного року. Скорочення адміністрацій певною мірою потрібне. Але я б назвав це не скороченням, а приведенням функцій адміністрації у відповідність до сьогодення. І обласна адміністрація вже почала цей процес. Ми будемо об’єднувати департаменти, змінювати функції і таким чином скоротимо керівні посади діючих департаментів, що займаються автомобільними дорогами, агропромисловим розвитком тощо. Так само треба зробити в адміністраціях районів і населених пунктів», – додав очільник Луганщини.

⚠️ Харченко уточнив, що звільнення працівників адміністрацій буде мінімальним.

📢 «Треба розуміти, що люди, які працюють у військових адміністраціях, так само втратили свої домівки, так само платять за оренду житла. І я не можу, як хоче народний депутат Сухов, вигнати на вулицю дві сотні людей з їхніми родинами і залишити без засобів до існування. Тим паче робота насправді є», – наголосив він.

Також керівник Луганської області підкреслив, що скорочення фінансування освітніх закладів та релокованих підприємств не планується.

📢 «Бо медицина й освіта розвиватимуться за рахунок асигнувань поточного бюджетного року. Виймання вільних залишків дуже суттєво вдарить по підтримці нами військових. Оце – сто відсотків, тому що це основне джерело наповнення оцього Фонду підтримки Сил оборони», – акцентував Харченко.

Він додав, що має намір донести свою позицію до Уряду, аби забезпечити збереження коштів для військових потреб і соціальних проєктів на території області.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в Луганській обласній військовій адміністрації розпочато процес масштабного внутрішнього переформатування. Проєкт цієї реформи представив очільник ОВА Олексій Харченко під час наради з керівниками структурних підрозділів.

