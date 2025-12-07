Неділя, 7 Грудня, 2025
Запорізький район під авіаударами: росіяни застосували КАБи

Денис Молотов
Запорізький район під авіаударами: росіяни застосували КАБи

Окупаційна російська армія завдала удару авіабомбами (КАБ) по Запоріжжю та Запорізькій області в неділю зранку, 7 грудня. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров зазначив, що приблизно о 10:00 в регіоні з’явилася загроза застосування керованих авіаційних бомб. Пуски російських КАБів також підтвердили у Повітряних силах.

📢 Невдовзі після цього пролунали вибухи в області. За словами керівника ОВА, «ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги».

Запорізький район під авіаударами: росіяни застосували КАБ Федоров оприлюднив фото зі стовпами диму, які підіймаються на місцях влучань.

📢 Пізніше він уточнив наслідки ранкової атаки: «Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач, — такі наслідки ворожої атаки на Запорізький район. Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району. На щастя, минулося без постраждалих».

Згодом в області знову зафіксували повторну атаку. Влада наголосила на важливості не нехтувати правилами безпеки, адже повітряна тривога продовжується.

☝️ Нагадаємо, що 25 листопада російські дрони здійснили нічну атаку на Запоріжжя та область. Спочатку повідомлялося про пошкодження чотирьох багатоповерхових будинків та чотирьох постраждалих. Згодом кількість травмованих зросла до 12 людей.

👉 Також протягом минулої доби, 6 грудня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку, який армія рф штурмувала 45 разів.

