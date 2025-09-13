Окупанти з рф атакували Костянтинівку: багато жертв

Російські загарбники завдали масованого удару по Костянтинівці, внаслідок чого загинули троє мешканців міста та ще семеро отримали поранення. Про це 13 вересня повідомила Донецька обласна прокуратура.

☝️ За даними слідства, протягом 50 хвилин російські війська обстрілювали місто зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню «Смерч». Під ударом опинився житловий мікрорайон.

📢 «Внаслідок атаки загинули троє містян віком 33, 76 та 78 років. Поранення отримали четверо жінок віком від 42 до 59 років і троє чоловіків – 27, 59 та 61 року. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та відкритий перелом. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», – зазначили у прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше 14 приватних та багатоквартирних будинків, а також легковий автомобіль. За фактами обстрілу розпочато досудові розслідування за статтями про воєнні злочини (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

👉 Нагадаємо, напередодні через російські обстріли на Донеччині загинули двоє людей – жителі села Каленики та Костянтинівки. Загалом протягом доби окупанти здійснили 30 атак на населені пункти області. Раніше ворог обстріляв рятувальників у Краматорську, коли ті гасили пожежу після попереднього удару.