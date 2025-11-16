Окупанти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації на Луганщині

Прихована мобілізація охопила тимчасово окуповану Луганську область, де російська окупаційна адміністрація запустила нову хвилю підготовчих мобілізаційних заходів. Про це у своєму Telegram повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко.

Він наголосив, що на території так званої «лнр» тривають «спеціальні збори», які місцеві жителі вже сприймають як черговий етап примусової мобілізації.

📢 «У так званій “лнр” триває підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. “Спеціальні збори”, які нещодавно розпочалися на окупованій Луганщині, місцеві вже оголосили новою хвилею прихованої мобілізації», — підкреслив керівник регіону.

Харченко пояснив, що активізація таких процесів безпосередньо пов’язана зі значними бойовими втратами російських військ, а також із різким скороченням виплат при укладенні контракту. Це стало наслідком серйозного дефіциту коштів у бюджетах російських регіонів, які більше не можуть забезпечувати попередній рівень фінансових стимулів для мобілізованих.

☝️ «Заповнювати втрати збираються, перш за все, завдяки захопленим територіям», — зазначив очільник ОВА. Він наголосив, що саме мешканці тимчасово окупованих районів продовжують залишатися головною «резервною базою» для армії рф.

👉 Нагадаємо, що заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук раніше заявляв про офіційне включення окупованих територій України до складу Південного військового округу росії. За його словами, після цього там розпочалася системна мобілізація місцевого населення. Це є також частиною загальної стратегії рф із поповнення власних втрат на фронті.

📌 Також було повідомлено, що СБУ зібрала доказову базу на чергового колаборанта з Луганська. Злочинець на тимчасово окупованій території (ТОТ) забезпечував російське військо так званим «мобілізаційним ресурсом».