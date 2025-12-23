Окупантам в Криму треба змиритися з відсутністю інтернету до кінця війни

Інтернет в окупованому Криму залишатиметься суттєво обмеженим до завершення війни росії проти України. Про це заявив призначений москвою так званий «глава» окупованого півострова сергій аксьонов, повідомляє російське видання Медуза.

📢 «Противник часто використовує ці речі… Обмеження діятимуть, тут треба просто з цим змиритися — ну, включитися в інший режим роботи, розуміти, о котрій і як відключають», — сказав Аксьонов.

☝️ За його словами, такі кроки нібито є «виправданими і достатніми» для забезпечення «безпеки» тимчасово окупованого Криму.

📌 Із весни 2025 року російська влада почала масово обмежувати роботу мобільного інтернету в регіонах рф та окупованих територіях України. Загарбники пояснювали це міркуваннями безпеки та захистом від атак українських безпілотників.

Під час репетицій параду в травні з відключеннями мобільного інтернету зіткнулася й москва. А восени 2025 року на тривалі шатдауни вперше почали скаржитися мешканці Санкт-Петербурга.

📌 У низці регіонів рф відключають не лише мобільний інтернет, а й зв’язок загалом. До осені 2025 року з’явилися так звані «білі списки» — перелік ресурсів, доступ до яких зберігається навіть під час повного обмеження мережі. Водночас до цих списків не потрапили найпопулярніші на росії месенджери Telegram і WhatsApp.

👉 Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора з міжнародних питань юрій ушаков заявив, що Україна нібито «вже ніколи» не поверне тимчасово окупований Крим.

➡️ У російській столиці фіксують масові скарги населення на перебої з мобільним зв’язком та навіть дротовим доступом до інтернету.