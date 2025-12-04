Четвер, 4 Грудня, 2025
Оголошено в розшук «депутатів лнр» : до суду скеровано обвинувальні акти

Денис Молотов
Оголошено в розшук «депутатів лнр» : до суду скеровано обвинувальні акти

СБУ завершила досудове слідство щодо колаборантів, які у складі так званої «народної ради лнр» сприяють впровадженню російської окупаційної політики на тимчасово захопленій частині Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед обвинувачених – керівник фейкового «парламенту» та очільник регіонального осередку путінської партії «єдіная россія» на окупованій території.

Слідством встановлено, що на початку 2023 року він разом із представниками держдуми рф займався формуванням «партійної команди» та мережі місцевих структур російської партії. Зокрема, він особисто вручав новим членам партквитки та відзнаки.

У вересні 2023 року чоловік отримав посаду «голови народної ради лнр» за результатами псевдовиборів, організованих країною-агресором. Він публічно підтримує російську війну проти України та виправдовує дії окупаційних військ.

Ще троє фігурантів, яких слідство кваліфікує як псевдодепутатів, допомагають окупантам з початку російської агресії. Як установила СБУ:

  • одна з підозрюваних у 2014 році брала участь у захопленні будівель держустанов у Луганську та у проведенні незаконного «референдуму» щодо «незалежності лнр»;
  • ще один учасник був бойовиком проросійських НЗФ та воював проти сил АТО на території Луганської й Донецької областей;
  • нинішній «перший заступник голови народної ради» вперше «обрався» до псевдопарламенту угруповання у 2014 році й відтоді обіймав посади в окупаційних «політичних структурах».

За даними слідства, усі четверо продовжують системну діяльність, спрямовану на підтримку російської агресії та подальшу «інтеграцію» окупованої частини Луганщини до складу рф.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (добровільне зайняття посад у незаконних органах влади на тимчасово окупованій території).

Крім того, так званому «голові народної ради лнр» інкримінують і ч. 6 цієї ж статті – за участь у заходах політичного характеру та здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.

Усіх псевдодепутатів оголошено в розшук.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України задокументували колабораційну діяльність двох жителів Луганська, які фактично очолюють окупаційне «міністерство праці та соціальної політики лнр».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

