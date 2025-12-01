Зібрано докази колабораційної діяльності «заступників міністра» окупаційного «уряду лнр»

Слідчі Служби безпеки України задокументували колабораційну діяльність двох жителів Луганська, які фактично очолюють окупаційне «міністерство праці та соціальної політики лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними СБУ, обидва фігуранти перейшли на бік російського агресора після 2014 року та відтоді працювали у структурах псевдоадміністрації, створеної окупаційними силами на території Луганщини.

З матеріалів досудового розслідування відомо, що у 2023 році обидва колаборанти отримали призначення на посади «заступників міністра праці та соціальної політики лнр».

Нині, виконуючи вказівки кремля, вони впроваджують на тимчасово окупованій території політику рф у соціальній сфері, яка передбачає примусове оформлення місцевими мешканцями російських паспортів. Це, як підкреслює слідство, є необхідною умовою для отримання так званого «соціального захисту», пенсій, виплат та інших базових послуг.

☝️ Крім цього, зазначені «керівники» псевдоміністерства займаються організацією соціальної підтримки, оздоровлення та протезування російських окупантів, кількість яких постійно зростає внаслідок бойових дій.

За матеріалами СБУ двом колаборантам інкримінується злочин, передбачений ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

👉 Раніше повідомлялося, що підозру у колабораційній діяльності отримала т.зв. «міністерка праці та соціальної політики лнр».

Тривають слідчі дії, які проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

📌 Також нагадаємо, що скеровано до суду обвинувальні матеріали щодо колаборантки з Луганщини. Жінку звинувачують у тому, що вона сприяє окупаційній владі, обіймаючи керівну посаду в т.зв. «уряді лнр».