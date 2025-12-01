Понеділок, 1 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Зібрано докази колабораційної діяльності «заступників міністра» окупаційного «уряду лнр»

Денис Молотов
Зібрано докази колабораційної діяльності «заступників міністра» окупаційного «уряду лнр»

Слідчі Служби безпеки України задокументували колабораційну діяльність двох жителів Луганська, які фактично очолюють окупаційне «міністерство праці та соціальної політики лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними СБУ, обидва фігуранти перейшли на бік російського агресора після 2014 року та відтоді працювали у структурах псевдоадміністрації, створеної окупаційними силами на території Луганщини.

З матеріалів досудового розслідування відомо, що у 2023 році обидва колаборанти отримали призначення на посади «заступників міністра праці та соціальної політики лнр».

Зібрано докази колабораційної діяльності «заступників міністра окупаційного уряду лнр» Нині, виконуючи вказівки кремля, вони впроваджують на тимчасово окупованій території політику рф у соціальній сфері, яка передбачає примусове оформлення місцевими мешканцями російських паспортів. Це, як підкреслює слідство, є необхідною умовою для отримання так званого «соціального захисту», пенсій, виплат та інших базових послуг.

☝️ Крім цього, зазначені «керівники» псевдоміністерства займаються організацією соціальної підтримки, оздоровлення та протезування російських окупантів, кількість яких постійно зростає внаслідок бойових дій.

За матеріалами СБУ двом колаборантам інкримінується злочин, передбачений ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

👉 Раніше повідомлялося, що підозру у колабораційній діяльності отримала т.зв. «міністерка праці та соціальної політики лнр».

Тривають слідчі дії, які проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

📌 Також нагадаємо, що скеровано до суду обвинувальні матеріали щодо колаборантки з Луганщини. Жінку звинувачують у тому, що вона сприяє окупаційній владі, обіймаючи керівну посаду в т.зв. «уряді лнр».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Локальні знеструмлення в Україні після нових атак рф

ВАЖЛИВО

Хто стоїть за зливом розмови Віткоффа? — ЗМІ шукають відповідь

ВАЖЛИВО

На фронті 247 боїв, найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта

ПОДІЇ

Віткофф прибуде до москви на перемовини з путіним

ВАЖЛИВО

У ПАР затримано вербувальника найманців для війни проти України

ПОДІЇ

Понад три мільйони гривень спрямовано на підтримку жителів Станично-Луганської громади

ЛУГАНЩИНА

Атака на Київщину: пошкоджено житлові будинки та підприємства, є загиблі

ВАЖЛИВО

Атака на Київ: зросла кількість поранених, двоє загиблих

ВАЖЛИВО

У Києві не пускали людей в укриття під час атаки

СУСПІЛЬСТВО

Орбан на росії пропонує Угорщину путіну для переговорів

ВАЖЛИВО

Мати використовувала доньку для розповсюдження наркотиків

КРИМІНАЛ

Фейк: Україна «запроваджує податок на колодязі» – селян «змусять встановити лічильники» на воду

СТОПФЕЙК

155 бойових зіткнень з початку доби: де ворог дошкуляв ЗСУ найбільше в останній день осені

ПОДІЇ

Стартувала акція «16 днів проти гендерного насильства» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

Кая Каллас про можливість повернення росії до G8

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ