Субота, 13 Вересня, 2025
Оголошено підозру чотирьом колаборантам із «Луганської митниці»

Денис Молотов
Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність чотирьох колаборантів, які працюють на російських загарбників у так званій окупаційній «Луганській митниці» та допомагають поповнювати бюджет країни-агресора незаконними платежами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, підозру отримала «заступниця начальника Луганської митниці південного митного управління федеральної митної служби рф». Встановлено, що мешканка тимчасово окупованого Луганська ще до початку повномасштабної війни перейшла на бік ворога. Спершу вона була інспектором у «державному митному комітеті «лнр», а після його реорганізації зайняла керівну посаду у підрозділі російської митниці.

☝️ Нині ця фігурантка відповідає за кадрове забезпечення незаконного органу та займається профорієнтаційною роботою, підшукуючи нові кадри для служби окупантам.

Крім неї, заочні підозри від СБУ отримали ще троє колаборантів з Луганська:

  • прессекретарка окупаційної «митниці»;
  • «головний державний інспектор відділу документаційного забезпечення»;
  • «головний державний митний інспектор митного відділення».

Оголошено підозру чотирьом колаборантам із «Луганської митниці» Усі вони добровільно перейшли на службу до російських загарбників після 2014 року та беруть активну участь у пропагандистській діяльності.

На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, яке ведуть слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила розслідування колабораційної діяльності трьох мешканців Луганська, які обіймали «міністерські посади» в окупаційному режимі так званої «лнр».

