Понеділок, 8 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

СБУ передала до суду справу колаборантів, які обіймали «міністерські посади в лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ передала до суду справу колаборантів, які обіймали «міністерські посади»

Служба безпеки України завершила розслідування колабораційної діяльності трьох мешканців Луганська, які обіймали «міністерські посади» в окупаційному режимі так званої «лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, усі фігуранти почали співпрацювати з окупаційними органами задовго до початку широкомасштабної війни та активно підтримували агресора.

📌 «Перший заступник міністра охорони здоров’я лнр» розпочав свою «кар’єру» у 2014 році, ставши «депутатом» створеної кремлівськими політтехнологами «народної ради» та очолив один із фейкових «комітетів».

📌 Інша колаборантка, нинішня «перша заступниця міністра будівництва та житлово-комунального господарства лнр», отримала перше призначення у «уряді» угруповання ще у 2015 році.

📌 «Заступниця міністра фінансів» керує незаконною адміністративною структурою майже від моменту її створення.

☝️ Свої сьогоднішні «посади» всі троє колаборантів отримали у 2023 році у зв’язку з «реорганізацією» органів окупаційної влади відповідно до російського законодавства.

СБУ передала до суду справу колаборантів, які обіймали «міністерські посади» Слідство повністю довело вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За колаборацію з ворогом законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальні акти вже передано до суду. Зловмисники наразі перебувають у розшуку.

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що слідчі СБУ завершили досудове розслідування колабораційної діяльності Сергія Козлова, який певний час очолював окупаційний «уряд лнр».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Комісія встановила масштабні збитки від лісових пожеж на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

У Кременчуці відновлюють рух після удару по мосту через Дніпро

ВІЙНА

Сіверськодонецька громада продовжує надавати допомогу на лікування

ЛУГАНЩИНА

Україна завершує скринінг законодавства для вступу в ЄС

ВАЖЛИВО

Трамп пригрозив ХАМАСу: останнє попередження

ПОЛІТИКА

Фестиваль «Жива культура» об’єднав громади: участь взяла й Луганщина

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Українських військових ховатимуть «по-нацистськи»

СТОПФЕЙК

В будівлю Кабміну росіяни цілеспрямовано били крилатою ракетою

ВАЖЛИВО

Лідери ЄС відвідають США для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

ВАЖЛИВО

Нічна атака рф: понад 100 БпЛА знищено українськими силами ППО

ВІЙНА

Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення

ПОДІЇ

Радіаційна «тривога» у Кропивницькому вночі 7 вересня

ПОДІЇ

Юрист по земельним питанням Київ — професійна допомога у сфері земельного права

СУСПІЛЬСТВО

Видобуток нафти зросте з жовтня: рішення ОПЕК+

ВАЖЛИВО

Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"