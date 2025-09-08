СБУ передала до суду справу колаборантів, які обіймали «міністерські посади в лнр»

Служба безпеки України завершила розслідування колабораційної діяльності трьох мешканців Луганська, які обіймали «міністерські посади» в окупаційному режимі так званої «лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, усі фігуранти почали співпрацювати з окупаційними органами задовго до початку широкомасштабної війни та активно підтримували агресора.

📌 «Перший заступник міністра охорони здоров’я лнр» розпочав свою «кар’єру» у 2014 році, ставши «депутатом» створеної кремлівськими політтехнологами «народної ради» та очолив один із фейкових «комітетів».

📌 Інша колаборантка, нинішня «перша заступниця міністра будівництва та житлово-комунального господарства лнр», отримала перше призначення у «уряді» угруповання ще у 2015 році.

📌 «Заступниця міністра фінансів» керує незаконною адміністративною структурою майже від моменту її створення.

☝️ Свої сьогоднішні «посади» всі троє колаборантів отримали у 2023 році у зв’язку з «реорганізацією» органів окупаційної влади відповідно до російського законодавства.

Слідство повністю довело вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За колаборацію з ворогом законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальні акти вже передано до суду. Зловмисники наразі перебувають у розшуку.

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що слідчі СБУ завершили досудове розслідування колабораційної діяльності Сергія Козлова, який певний час очолював окупаційний «уряд лнр».