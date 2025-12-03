Оголошено новий пакет фінансової підтримки України від трьох країн

Новий пакет підтримки України у розмірі 500 мільйонів доларів спільно підготували Німеччина, Польща та Норвегія. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає Укрінформ.

За словами Вадефуля, новий пакет є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України на тлі триваючої російської агресії.

📢 «Федеральний уряд дуже пишається тим, що ми разом із нашими друзями в Польщі та Норвегії можемо сформувати великий черговий пакет. Він необхідний для підтримки України. 500 млн доларів США — це значна сума, 200 мільйонів з них надає Німеччина», — наголосив міністр.

У матеріалі нагадується, що глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде раніше повідомив про рішення уряду Осло збільшити фінансування програми PURL. Ця ініціатива спрямована на закупівлю американської зброї для Збройних сил України. Це додаткове рішення стало частиною спільної міжнародної підтримки оборонних потреб України.

Також уточнюється, що Велика Британія оголосила про виділення ще 10 мільйонів фунтів на відновлення української енергетичної інфраструктури. Зокрема, на розбудову системи енергозабезпечення в умовах зимового періоду.

Узгоджений новий пакет підтримки України підкреслює послідовну готовність європейських союзників розширювати фінансову та оборонну допомогу Києву для протидії російським атакам і стабілізації критично важливих секторів.

👉 Нагадаємо, що призупинення поставок США окремих видів озброєння Україні відбулося без попереднього інформування європейських партнерів, зокрема Німеччини. Про це заявив командувач сухопутних сил Бундесверу Крістіан Фройдінг.