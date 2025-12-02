США несподівано зупинили постачання зброї для України – ЗМІ

Призупинення поставок США окремих видів озброєння Україні відбулося без попереднього інформування європейських партнерів, зокрема Німеччини. Про це заявив командувач сухопутних сил Бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв’ю виданню The Atlantic. Про це повідомляє РБК-Україна у вівторок, 2 грудня.

Фройдінг, який раніше очолював спеціальну групу з координації військової допомоги Україні при міністерстві оборони ФРН, наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення без консультацій із німецькою стороною. За його словами, німецькі військові не отримали жодного попередження щодо призупинення поставок США для Києва.

Генерал нагадав, що раніше він мав постійний канал комунікації з Пентагоном і міг обмінюватися текстовими повідомленнями напряму. Однак нині цей механізм взаємодії заблокований:

📢 «Цей канал зв’язку закритий», — зазначив він.

Тепер, за словами Фройдінга, замість прямих контактів з американськими військовими йому доводиться звертатися через дипломатичні структури.

📢 «Тепер я мушу звертатися до посольства Німеччині у Вашингтоні», — розповів генерал, додавши, що там працює людина, яка намагається «знайти хоч когось у Пентагоні».

Фройдінг підкреслив, що така зміна формату взаємодії ускладнює координацію військової підтримки України з боку союзників та фактично залишає Берлін без необхідного оперативного інформування про рішення Вашингтона.

👉 Також нагадаємо, що в НАТО наразі немає одностайної підтримки щодо вступу України в НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі у вівторок, 2 грудня.