П’ятниця, 29 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Офіційно: Україна отримає крилаті ракети ERAM на $825 млн від США

Денис Молотов
Денис Молотов
Офіційно: Україна отримає крилаті ракети ERAM на $825 млн від США

Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні 3 350 крилатих ракет великої дальності Extended Range Attack Munition (ERAM) на суму 825 мільйонів доларів. Про це 29 серпня повідомило Управління воєнного співробітництва Пентагону.

📌 Згідно з інформацією Держдепартаменту, Україна отримає ракети разом із навігаційними системами GPS та INS із захистом від підміни (SAASM) з Y-Code або M-Code.

📦 До пакета постачання також входять:
  • контейнери для ракет;
  • монтажні пілони;
  • допоміжне обладнання;
  • комплектуючі;
  • запасні частини та витратні матеріали;
  • послуги з технічного обслуговування та ремонту;
  • передбачено також тренування персоналу та надання інженерної і логістичної підтримки.

У Держдепартаменті підкреслили, що фінансування закупівлі відбувається за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії та зовнішнього військового фінансування США.

📢 «Ця програма демонструє злагоджену співпрацю з партнерами по НАТО для впровадження масштабованих та ефективних систем у найкоротші терміни», — зазначили у відомстві.

Ракета Extended Range Attack Munition (ERAM) належить до класу «повітря-поверхня» та призначена для високоточного ураження наземних і морських цілей. Завдяки модульній конструкції вона може адаптуватися під різні типи операцій.

☝️ Нагадаємо, що 24 серпня видання WSJ повідомляло про підготовку угоди щодо передачі Україні цих ракет. Постачання планувалося завершити протягом шести тижнів після переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та диктатором рф владіміром путіним.

📌 З весни 2025 року Міноборони США обмежує використання Україною далекобійних ракетних систем для ударів по території росії. Для цього діє спеціальний механізм погодження, який дозволяє Вашингтону зберігати контроль над стратегією застосування озброєння.

Раніше повідомлялося, що США готують створення спеціального фонду для закупівлі озброєння для України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрони в Криму: атака по станції та вибухи біля Джанкою

ВІЙНА

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро фінансової допомоги

ВАЖЛИВО

Вибухи на «Північному потоці»: підозрюваний зробив заяву

ВАЖЛИВО

Трамп не хоче бути на зустрічі Зеленського і путіна: ця війна виявилася найважчою

ВАЖЛИВО

У Добропіллі обстріл рф пошкодив пожежну частину

ВІЙНА

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський: “росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Потрібні санкції, тарифи та посилення України”

ПОДІЇ

137 бойових зіткнень: Лиманський та Покровський напрямки під найсильнішим ударом

ВІЙНА

Politico показало кадри запуску української ракети “Фламінго”

ПОДІЇ

У Німеччині видали ордери на арешт шістьох українців за «диверсію» на «Північному потоці»

ПОЛІТИКА

Другий шанс для українців здобути нову професію

СУСПІЛЬСТВО

Китай знищує автопром на росії – розвідка

ПОДІЇ

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва

ВАЖЛИВО

Влада Луганщини прозвітувала про соцзахист чорнобильців: виплати, програми, допомога

ЛУГАНЩИНА

Колишнього поліцейського Івана Белецького силоміць повезли до ТЦК в Ужгороді

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"