Офіційно: Україна отримає крилаті ракети ERAM на $825 млн від США

Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні 3 350 крилатих ракет великої дальності Extended Range Attack Munition (ERAM) на суму 825 мільйонів доларів. Про це 29 серпня повідомило Управління воєнного співробітництва Пентагону.

📌 Згідно з інформацією Держдепартаменту, Україна отримає ракети разом із навігаційними системами GPS та INS із захистом від підміни (SAASM) з Y-Code або M-Code.

📦 До пакета постачання також входять:

контейнери для ракет;

монтажні пілони;

допоміжне обладнання;

комплектуючі;

запасні частини та витратні матеріали;

послуги з технічного обслуговування та ремонту;

передбачено також тренування персоналу та надання інженерної і логістичної підтримки.

У Держдепартаменті підкреслили, що фінансування закупівлі відбувається за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії та зовнішнього військового фінансування США.

📢 «Ця програма демонструє злагоджену співпрацю з партнерами по НАТО для впровадження масштабованих та ефективних систем у найкоротші терміни», — зазначили у відомстві.

Ракета Extended Range Attack Munition (ERAM) належить до класу «повітря-поверхня» та призначена для високоточного ураження наземних і морських цілей. Завдяки модульній конструкції вона може адаптуватися під різні типи операцій.

☝️ Нагадаємо, що 24 серпня видання WSJ повідомляло про підготовку угоди щодо передачі Україні цих ракет. Постачання планувалося завершити протягом шести тижнів після переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та диктатором рф владіміром путіним.

📌 З весни 2025 року Міноборони США обмежує використання Україною далекобійних ракетних систем для ударів по території росії. Для цього діє спеціальний механізм погодження, який дозволяє Вашингтону зберігати контроль над стратегією застосування озброєння.

Раніше повідомлялося, що США готують створення спеціального фонду для закупівлі озброєння для України.