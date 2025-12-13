Одеса та область пережили одну з наймасованіших повітряних атак рф

Одеса та Одеська область у ніч на суботу зазнали однієї з найпотужніших повітряних атак з боку російських агресорів. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram у суботу, 13 грудня.

За його словами, протягом ночі зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів виникли займання, постраждали адміністративні будівлі та об’єкти енергетики. Рятувальники працювали над ліквідацією наслідків обстрілів.

📢 «Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням. За попередніми даними двоє людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила», – зазначив Кіпер і закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак.

Одеська міська рада повідомила про припинення електропостачання низки об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують подачу води та тепла. У місті розгорнуті пункти незламності.

Міські лікарні переведені на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, бюветні комплекси працюють від генераторів. Також організовано підвіз технічної води до окремих районів.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в Одеській області через російську атаку постраждали четверо людей. Рятувальники всю ніч ліквідовували пожежі, що виникли внаслідок влучань. Зокрема, їм вдалося приборкати масштабне займання цивільного судна, попри постійні повітряні тривоги.

📢 «Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна», – йдеться у повідомленні.

Крім того, сталося загоряння на об’єктах енергетичної інфраструктури та складських приміщеннях із текстильною продукцією. Пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, цивільні та пожежний автомобілі. До ліквідації наслідків обстрілів залучили понад 100 вогнеборців.

Місцеве видання «Думська» повідомляє про пошкодження близько десяти енергетичних об’єктів. У значній частині Одеси відсутні електрика, вода та опалення.

У ДСНС нагадали, що в області працюють пункти незламності.

📢 «Сьогодні з самого ранку сюди приходять мешканці – зарядити телефони, зігрітися, випити гарячого чаю. Загалом на Одещині на базах пожежних частин функціонує 45 таких пунктів. У кожному з них є світло, тепло, доступ до води та базових побутових зручностей. Це місце, де можна перепочити, перечекати відключення електроенергії або відновлення зв’язку. Ми відкриті для кожного, хто потребує підтримки в складний час», – повідомили рятувальники ДСНС.

Раніше повідомлялося, що вночі російські війська масовано атакували південь України ракетами та безпілотниками. Також стало відомо про знеструмлення Херсона і Миколаєва внаслідок цієї атаки.