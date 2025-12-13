Нічна атака рф: по Україні запустили майже 500 повітряних цілей

У ніч на суботу російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні. Ворогом було застосовано 30 ракет і 465 безпілотників (БпЛА) різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили більшість ворожих цілей. Про це 13 грудня повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними радіотехнічних військ, упродовж ночі було виявлено та взято на супровід загалом 495 засобів повітряного нападу. Серед них — 465 ударних і розвідувальних безпілотників типу «Shahed», «Гербера» та інших моделей, запущених з території росії й тимчасово окупованого Криму. Близько 270 з них становили саме ударні «шахеди».

Крім дронів, російська окупаційна армія використала різні типи ракет:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», запущені з території Тульської та Тамбовської областей рф;

п’ять балістичних ракет «Іскандер»-М/KN-23 із тимчасово окупованого Криму;

п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області рф;

16 крилатих ракет «Калібр», випущених з акваторій Чорного та Каспійського морів.

Основним напрямком удару стала Одеська область. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи (МВГ).

Станом на 12:00, за попередніми даними, українські сили оборони знищили або подавили 430 повітряних цілей. Зокрема, було збито 417 безпілотників, чотири крилаті ракети Іскандер-К та дев’ять ракет «Калібр».

Водночас зафіксовано влучання восьми ракет і 33 ударних дронів на 18 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще у трьох місцях. Крім того, шість ракет не досягли своїх цілей — місця їхнього падіння уточнюються.

👉 Нагадаємо, внаслідок цієї атаки без електропостачання залишилися понад мільйон абонентів. Найскладніша ситуація склалася в Одеській та Миколаївській областях.