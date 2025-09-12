П’ятниця, 12 Вересня, 2025
Очільник Луганщини призначив позаштатних радників з питань молодіжної та ветеранської політики

Денис Молотов
Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко впровадив кадрове рішення, яке має на меті посилити роботу у сферах молодіжної політики, підтримки ветеранів та родин загиблих Захисників. 11 вересня на офіційному сайті Луганської ОВА з’явилося повідомлення про призначення двох позаштатних радників з питань політик щодо цих напрямків.

Білоус Роман Романович — радник з питань молодіжної політики.

Він народився 12 лютого 1999 року у місті Старобільськ Луганської області. Білоус має вищу освіту за спеціальністю «менеджмент», яку здобув у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2024 році. Він є державним службовцем 9 рангу, учасником бойових дій, а також лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові держави.

Свій професійний шлях Роман Білоус розпочинав у Державній прикордонній службі. Згодом працював у громадському секторі, органах місцевого самоврядування та державних структурах. Він має успішний досвід реалізації проєктів у молодіжній та ветеранській політиках, організації адвокаційних кампаній і створення платформ для освітньої та професійної адаптації ветеранів.

Калайда Антоніна Володимирівна — радниця з питань ветеранської політики та роботи з родинами загиблих.

Вона народилася 8 січня 1981 року у місті Свердловськ (нині Довжанськ) Луганської області. Має вищу освіту за спеціальністю «облік і аудит», яку здобула у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у 2011 році. Калайда – державна службовиця 8 рангу з 22-річним стажем роботи.

Її професійна діяльність пов’язана з фінансовою та соціальною сферами. Наразі вона працює головним спеціалістом Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області. Протягом багатьох років Калайда займається питаннями соціального захисту громадян, нарахуванням пільг і субсидій, що робить її досвід особливо цінним у роботі з ветеранською спільнотою та родинами Героїв.

У Луганській ОВА наголошують, що призначення радників сприятиме ефективнішій реалізації програм підтримки молоді, ветеранів і родин загиблих воїнів. Це також дозволить вибудувати системний діалог між обласною адміністрацією, громадськістю та міжнародними партнерами.

Олексій Харченко підкреслив важливість цих кадрових рішень:

📢 «Для мене надзвичайно важливо розширити можливості адміністрації щодо роботи із молоддю та ветеранською спільнотою. Їхній досвід, енергія та бачення допоможуть нам ефективніше відповідати на виклики часу та підтримувати людей, які потребують нашої уваги найбільше».

☝️ Також нагадаємо, що Олексій Харченко узяв участь у розширеному засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Засідання відбулося під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака

