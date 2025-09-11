Четвер, 11 Вересня, 2025
Денис Молотов
Очільник Луганщини взяв участь у засіданні Президії Конгресу щодо захисту дітей-сиріт та депортованих дітей

Очільник Луганщини Олексій Харченко узяв участь у розширеному засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Засідання відбулося під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в четвер, 11 вересня.

Центральною темою обговорення стало забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Особлива увага була приділена тим дітям, які нині перебувають за кордоном або вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

📢 «Міністерство юстиції створює реєстр, в якому буде інформація про кожну таку дитину, яка має бути повернута в Україну з-за кордону або з ТОТ. Ми очікуємо, що це буде близько 1,5 мільйона дітей», – повідомив Андрій Єрмак.

Він доручив очільникам обласних адміністрацій, у співпраці з СБУ та прокуратурою, організувати збір та передачу даних для цього реєстру. Також має бути створена система «гарячих ліній», які допомагатимуть у поверненні та розшуку зниклих дітей.

Крім того, учасники Президії обговорили головні напрями реалізації «Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні зростати в сімейному оточенні на 2024–2028 роки». Йдеться про розширення мережі патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин. А також про заходи, що мають запобігти потраплянню дітей до інтернатних закладів.

☝️ Андрій Єрмак підкреслив, що необхідно створити резерв прийомних сімей та ДБСТ, які готові прийняти дітей після повернення з депортації або тимчасово окупованих територій. Для цього планується тісна співпраця з європейськими інституціями.

За наявними даними, 329 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з Луганської області, нині перебувають як в Україні, так і за кордоном. Водночас через швидку окупацію значна частина дітей залишилася на ТОТ.

У Луганській ОВА наголосили, що служба у справах дітей у співпраці з Головним управлінням Національної поліції в Луганській області постійно займається пошуком неповнолітніх, з законними представниками яких втрачено зв’язок. Загалом у розшук оголошено 521 дитину, і робота з їх встановлення триває безперервно.

☝️ Також нагадаємо, що Олексій Харченко взяв участь у дискусійній панелі «Поточний порядок денний територіальних громад прифронтових регіонів України». Захід відбувся в межах засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

