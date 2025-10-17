Очільник Луганщини передав бійцям Національної гвардії дрони та техніку на 14 мільйонів

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко провів зустріч із бійцями 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України. Під час візиту військовим було передано дрони, а також інше обладнання та комплектуючі на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Луганської ОВА.

📢 «Майже кожна поїздка на фронт – це допомога нашим оборонцям. Вони її потребують щоденно, бо ворог не спиняє атак ані на Харківщині, ані на Луганщині з Донеччиною, ані на півдні», – зазначив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

За його словами, для підрозділів Національної гвардії було придбано 76 оптоволоконних безпілотників HASTA «Шовкопряд». Ці дрони дозволяють уражати цілі на дистанції від 25 до 40 кілометрів, що значно підвищує ефективність дій українських сил на лінії фронту.

Крім того, Харченко повідомив, що в межах допомоги також закуплено два комплекси радіоелектронної розвідки вартістю близько шести мільйонів гривень. Такі системи дозволяють виявляти та приглушувати сигнали противника, забезпечуючи безпеку українських підрозділів.

«Для нацгвардійців із 18-ї бригади придбали дрони і обладнання майже на 14 мільйонів гривень. Серед основного – 76 оптоволоконних БпЛА HASTA "Шовкопряд". Ними наші бійці вражатимуть цілі на відстані від 25 км до 40 км. Крім того, допомогли із закупівлею двох засобів радіоелектронної розвідки загальною вартістю майже у 6 мільйонів гривень. Ну і, звісно, хлопці завжди потребують додаткового обладнання і комплектуючих – акумуляторів, підсилювачів сигналу, модулів керування тощо. Таке завжди тримаємо на увазі і додаємо до більш вартісних замовлень», – наголосив очільник Луганщини.

☝️ Харченко підкреслив, що такі поставки мають системний характер, адже підрозділи Нацгвардії постійно перебувають у зоні активних бойових дій. Він також запевнив, що Луганська обласна адміністрація і надалі підтримуватиме військових усім необхідним — від техніки до засобів зв’язку.

Завдяки переданим дронам та сучасному обладнанню українські підрозділи на східному напрямку отримують додаткові можливості для посилення розвідки, оборони та знищення техніки противника на великих відстанях.

